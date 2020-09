"Estoy golpeado, dolido, a nadie le gusta perder, más con un marcador de estos. Estoy consciente y soy el responsable de la situación, porque soy la cabeza. Me toca analizar, sabemos qué pasó hoy, a los cinco minutos vamos perdiendo dos a cero. El equipo no se encontró en esos cinco minutos. Luego tuvimos algo de control, con algunas llegadas, no concretamos y cayó el tercero, eso les dio confianza y se se volvió un juego mental. El equipo estaba golpeado anímicamente, no podíamos perder la calma y Cartago hizo bien las cosas.