Wálter Centeno y Guadalupe comparten sueños de grandeza que los lleven al protagonismo

Wálter Centeno le sonríe de par en par al proyecto que significa Guadalupe para su carrera. Fotografía: John Durán Wálter Centeno le sonríe de par en par al proyecto que significa Guadalupe para su carrera. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Guadalupe FC y Wálter Centeno tienen varias cosas en común que encarrilaron sus caminos para soñar juntos y que el cuadro josefino dé el salto de calidad con el que hace rato sueña.

El equipo de Goicoechea fue fundado hace cinco años en el 2016, momento en que Paté llegó al Municipal Grecia, equipo que le dio su primera oportunidad en la primera división.

En todo ese tiempo tanto Guada como Wálter han tenido sus altas y bajas, por lo que está unión pretende llevar a ambos a esos objetivos que tanto anhelan y por la que decidieron unirse.

“En este equipo trabajamos con procesos a largo plazo y estamos convencidos que con Wálter Centeno tendremos un proyecto que hará que Guadalupe crezca, después de cinco años que tiene el equipo ya estamos en el punto donde tenemos que dar el paso de competir por los puestos más altos, por eso nos traemos a uno de los técnicos top del país y que estamos seguros nos llevará a esos puestos”, explicó el presidente del club, el mexicano Antonio Abasolo.

Paté quiere liderar un proyecto en el que forme jugadores jóvenes bajo su visión e idea, la cual le costó mucho plasmar en Saprissa y que un proyecto a largo plazo pueda hacer suya, lo que le compraron los dirigentes josefinos.

“Lo que acabamos de comprar por decirlo así, es una idea que él trae y Wálter se está casando con nuestro proyecto también, por lo que esperamos hacer esa fusión que nos va a llevar muy largo que es lo que queremos”, dijo por Roberth Garbanzo, gerente deportivo del club.

Centeno afirma que desde que salió del Monstruo, en febrero del 2021, lo buscaron tres equipos, pero no abrazaban la visión que él tiene en mente, por eso se mantuvo quedito.

“¿Qué me sacó de donde estaba? Ellos (señaló a los dirigentes) porque tenemos algo en común, este es el equipo que mejor ha llevado y respetado los procesos de manera más seria, sin cambiar tanto de entrenador, siguiendo siempre una línea.

“Además tienen algo en común con lo que yo siempre quiero y pido, me gusta algo serio, que no sea momentáneo, con bases sólidas y Guadalupe las tiene. Tengo un grupo de jugadores que me gusta mucho con una gran forma de juego y yo solo vengo a mejorarla”, explicó Paté.

En Guadalupe se la compraron completita a Wálter Centeno. Fotografía: John Durán En Guadalupe se la compraron completita a Wálter Centeno. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Lo que acabamos de comprar a Wálter es una idea” — Robert Garbanzo, gerente Guadalupe FC.

A la medida

Si nos vamos a la plantilla, Guadalupe en realidad cumple con los gustos de Wálter en grande, un equipo plagado de jóvenes que Paté puede formar como arcilla.

Para el Apertura 2021, los josefinos tienen un promedio de edad de 22,53 años, solamente tiene dos jugadores sobre los 26 años, el guardameta Luis Torres de 36 y el defensor Darío Delgado de 35. El 70% de la planilla es sub-23 según los datos del club.

“Yo soy un entrenador de procesos, que fui de menos a más, ya sé lo que es dirigir a un equipo grande y las dificultades que significa tener esa gran responsabilidad. El problema del entrenador es hacer que los jugadores jueguen bien, que el equipo corra bien y si me trajeron aquí es porque confían en mí. He madurado mucho como entrenador.

“Me gustan los desafíos, me gustan las cosas... llamémoslas difíciles y Guadalupe va a ser un equipo que le va a dar satisfacciones, primero a la junta directiva y luego a los jugadores. Todos estamos esperando el momento para entrenar, ustedes lo verán, serán el juez, tienen una versión de lo que hago”, detalló.

Sacar el máximo a chamacos como Royner Rojas es unas de las tareas de Wálter Centeno en Guadalupe. Foto: Rafael Pacheco Granados Sacar el máximo a chamacos como Royner Rojas es unas de las tareas de Wálter Centeno en Guadalupe. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El primer reto de Paté será procurar que Guada no sea último este torneo, en el que ha tenido demasiados problemas en la tabla y aunque es noveno, está a solo dos puntos del sótano que ya ocupó incluso la semana pasada.

Este equipo tiene una idea y una línea como la mía, vamos en la misma dirección” — Wálter Centeno

Por dicha para Centeno, afirma que le metieron una mano importante parando el campeonato hasta el 20 de noviembre para tener chance de bretear estas tres semanas en lo que quiere empezar a ver.

“Las tres semanas caen a la perfección, tengo tres semanas en las que puedo trabajar tranquilo y practicar lo que quiero, la verdad tengo que felicitar a aquellos que tomaron esta decisión, porque pensaron en mí”, dijo un poco a modo de broma y en serio.

A uno de los que le debe agradecer es a su gerente, Roberth Garbanzo, miembro de la comisión técnica de la Fedefútbol que avaló la idea del parón para que la selección nacional tuviera supuestamente más tiempo de trabajo con Luis Fernando Suárez.

Es claro que Paté y Guadalupe trabajan y se entienden muy bien.