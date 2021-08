Wálter Centeno: "Ya era hora que ganáramos como locales"

Como un desahogo, así califica Wálter Centeno el triunfo de su equipo como local ante la Universidad de Costa Rica.

"Ya era hora que ganáramos como locales, con esto baja la presión de no hacerlo en casa y nos ayuda a que se nos quite un poco la ansiedad que teníamos de no sacar los tres puntos en los anteriores partido", comentó Centeno.

Para el técnico de los griegos no hay que poner excusas por algunos aspectos que rodeen la mejenga, pero el clima siempre lo tuvo presente

El Paté Centeno es felicitado por los suyos después del triunfo de Grecia contra la Universidad de Costa Rica. Foto Mayela López El Paté Centeno es felicitado por los suyos después del triunfo de Grecia contra la Universidad de Costa Rica. Foto Mayela López (Mayela López)

"Jugar en Grecia con este calor a las 11 no es fácil, la temperatura sinceramente afecta, pero no es excusa, porque el problema es para los dos, pero sé que mis jugadores ya se han ido acostumbrando a enfrentar las altas temperaturas y por eso también y ustedes vieron que el juego arrancó con todo y después bajó y es por lo mismo", opinó Paté.

Centeno comentó que su equipo sabe llegar y que lo hace en una buen cantidad de ocasiones

"Si llegamos bien y es producto de nuestro trabajo y de lo que siempre he dicho, que debemos jugar bien, pero también debemos ser más contundentes, sobre todo porque seguimos teniendo opciones de clasificar", dijo Centeno.

El experimentado Johnny Woodly felicita al debutante Joseph Bolaños por el golazo del joven griego. Foto Mayela López El experimentado Johnny Woodly felicita al debutante Joseph Bolaños por el golazo del joven griego. Foto Mayela López (Mayela López)

Se viene un juego lindo

Wálter aseguró que el juego del miércoles contra el Herediano es de los que más les gusta.

"Si nosotros queremos clasificar debemos ganarle a todos y ahora se viene el juego contra el campeón, el invicto, el que mejor juega, va ser un partido lindo y esperemos que el clima no ayude, porque jugamos a las tres para que la cancha esté buena y no es que esté mala, es que con la lluvia se pone más difícil", señaló Paté..