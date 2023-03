Wálter Cortés es feliz en Guanacaste y esto nos dijo de Saprissa

Wálter Cortés, ahora vestido con la camisa de Guanacasteca habla de enfrentar a su exequipo, el Saprissa. Prensa ADG.

El próximo domingo el Deportivo Saprissa hará una visita que se las trae, cuando enfrente a Guanacasteca, a las 3 de la tarde, en el estadio Chorotega y uno de los jugadores que más expectativa genera es el defensor Wálter Cortés.

Hasta setiembre del año pasado, Wálter era jugador del Monstruo y a mitad del torneo de Apertura se anunció que cambiaría de equipo y la vida se lo llevó a la pampa guanacasteca, en donde afirma que hoy disfruta de la vida y del fútbol, en compañía de su esposa, Yuliana Castillo.

23 años tiene Wálter.

“Acá en Guanacaste vivo con mi esposa, quien ha sido de gran ayuda, ha cumplido un papel muy importante, ya que es la que me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos de mi vida fuera de la cancha, es una mujer muy centrada y que ha estado dándome ese apoyo que como jugador necesito. Nos ha sentado bastante bien el cambio a los dos y estamos felices y disfrutando de este lindo proceso de vida en Nicoya.

“Acá se disfruta de muchas cosas, es un lugar muy alegre, tranquilo, y tanto los compañeros como el club y la afición nos han hecho sentirnos bastante bien, y claro, de las playas no hay duda alguna que son un espectáculo”, destacó el jugador de 23 años.

El jugador disfruta de la pampa con su esposa Yuliana. Instagram.

Listo

- ¿Cuál es la expectativa para este juego contra Saprissa?

La expectativa para este juego es la misma del principio de torneo, buscar los tres puntos porque sabemos que es importante sumar, tenemos muy claro que no va a ser un partido fácil, pero la consigna de nosotros es ganar y hacer valer nuestra casa.

Para jugar contra Saprissa me preparo como lo he venido haciendo todo el torneo, me preparo como el profesional que soy, entreno al máximo y siempre anuente a dar mi 100% y ayudar al equipo en lo que sea posible.

- Venían en una buena racha y caen ante Santos ¿Qué pasó?

El partido contra Santos sabíamos que no iba a ser fácil, es un rival complicado, sabíamos que teníamos que ir a buscar los tres puntos, no se nos dio lo que queríamos, pero es cuando más convencido estoy de lo que quiere este equipo.

Nos acuerpamos durante los 90 minutos como todos vieron, perdimos pero así es el fútbol, aún nos quedan 11 fechas y vamos a dar siempre el máximo, creo que hemos hecho un excelente trabajo que se ha visto reflejado, ya que de 11 partidos perdimos solo 3. Confiamos en el trabajo del cuerpo técnico y vamos a seguir sobre el mismo objetivo.

El juego entre Guanacasteca y Saprissa será el domingo, a las 3 de la tarde. José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Qué cree que le ha aportado a la ADG?

Creo que desde que llegué al equipo he venido con ganas de hacer las cosas bien, aportar mi grano de arena y la experiencia que he adquirido durante mis años de carrera tanto nacional e internacional.

- ¿En qué le ha ayudado su paso por Guanacasteca en su desarrollo como jugador y profesional?

Llegar a la ADG me ha servido de mucho, me abrió las puertas, he tenido regularidad, que creo que es lo que me ha ayudado a tener un buen nivel este torneo, estoy jugando y eso es lo que necesitaba como jugador. Tengo grandes aspiraciones, quiero llegar a la Selección y creo que el estar jugando puede ayudarme a lograr mis objetivos.