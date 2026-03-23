Walter “Paté” Centeno fue muy sincero y esto dijo tras dolorosa perdida ante Saprissa

El Deportivo Saprissa se impuso 1-3 ante San Carlos FC, resultado que dejó al técnico norteño, Walter “Paté” Centeno, analizando el rendimiento de su equipo y reconociendo la superioridad del rival.

Wálter Paté Centeno salió contento del trabajo de sus jugadores pese a derrota contra Saprissa (La Nación/Cortesía, San Carlos)

“Saprissa ganó bien”

En conferencia de prensa, Centeno fue claro al valorar el resultado y evitó buscar justificaciones.

“Yo creo que hoy Saprissa ganó bien”, afirmó el estratega, quien también destacó que su equipo intentó seguir el plan de juego pese a los golpes durante el partido.

El técnico explicó que recibir goles en momentos inesperados afectó el desarrollo del juego. “Fue un partido disfrutado… a veces recibíamos un gol ahí de la nada y nos golpeaba, pero así es el fútbol”, comentó.

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Lesiones pesaron, pero no son excusa

Centeno reconoció que el equipo enfrentó múltiples bajas, aunque insistió en que no las toma como pretexto.

“No es excusa, pero sí tuvimos muchas ausencias”, señaló, detallando que algunos jugadores siguen en proceso de recuperación.

Pese a la derrota, el técnico destacó aspectos positivos del rendimiento de San Carlos.

“Lo más importante es que hemos sido valientes, los chicos han trabajado bien. Tenemos que vivir experiencias como la de hoy, donde el equipo se ve bien y perdemos”, agregó.

Jorkaeff Azofeifa entró fuera a Dylan Masís, jugador de San Carlos. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Un torneo impredecible

Centeno recordó que el campeonato nacional se ha caracterizado por su irregularidad, donde cualquier resultado puede cambiar el panorama.

“Este fútbol de Costa Rica es impredecible, y el que tenga menos despistes es el que puede ser protagonista”, afirmó.

El exmorado considera que aún hay opciones de clasificación, tomando en cuenta los puntos que quedan en disputa.

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Finalmente, el estratega aseguró que el equipo aprovechará los próximos días para recuperarse y seguir trabajando.

“Esa es la única clave que yo conozco para salir de esta situación”, concluyó.