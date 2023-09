Wanchope aprovechó que lo compararon con Marcel Hernández para explicar porqué lo sentó

Paulo Wanchope no para de recibir consultas sobre Marcel Hernández en las conferencias de prensa. (Alonso_Tenorio)

A Paulo César Wanchope, técnico del Cartaginés, hay una situación con Marcel Hernández, figura de los blanquiazules, que lo podría tener un poco cansado como lo dio a entender este domingo.

Las constantes preguntas de por qué no pone o saca de cambio al atacante cubano es algo muy repetido en sus conferencias de prensa.

Este domingo cuando le cuestionaron el motivo por el que el miércoles anterior lo sacó a los 45 minutos ante Alajuelense y ahora ante Sporting sacó el tiempo para explicarlo.

“El tema de Marcel siempre será mediático versus otros jugadores que también están haciendo bien las cosas, en todos estos partidos, Daly no ha jugado y no me han preguntado por Daly que antes del partido de hoy, tiene 447 minutos y tres goles, o sea tenía sentado al goleador y nadie se dio cuenta.

“Uno como entrenador trata de ser justo, pero la vida no lo es y mucho menos el fútbol y he estado siendo muy injusto con Daly y le tocó a él jugador, por lo que hoy a Marcel le tocó esperar, no me lo preguntaron pero por eso les comparto esos datos. Marcel está bien, no es por lesión”, comentó.

En la conferencia hubo dos consultas más sobre el isleño, una sobre qué está haciendo Daly para que le esté compitiendo la titularidad a Marcel y el técnico aprovechó que el periodista tocó la gran carrera que hizo en Inglaterra para contestar.

“Yo no quería poner el ejemplo mío como jugador, pero usted lo está trayendo a colación y a mí me tocó muchas veces estar en banca, siendo referente, goleador, goleador histórico de la selección y me tocó estar en banca y uno de los goleadores del Manchester City y me tocó estar en banca, pasa, son decisiones que yo como jugador no entendía por parte del entrenador y ahora las entiendo.

“Hoy los jugadores no van a entender muchas cosas, algunos sí, pero muchos no van a entender nada porque son jugadores y yo como jugador no entendía, ahora lo hago al estar de este lado. Daly ha estado luchando, perseverando y le llegó la oportunidad, creo que tengo el derecho como técnico de tomar las decisiones y decirle que juegue a uno que se ha comportado bien, que no ha hecho caras, que ha estado entrenando y que le llegó la oportunidad”, explicó.

¿Será que hay jugadores que sí hacen caras o no se han comportado bien?

Paulo asegura que él no se toma nada personal, que solo ve lo mejor para el grupo más allá de quién juegue.

“Entiendo, sí, sé que puede haber otra pregunta de Marcel porque es el referente y así lo entendía yo como jugador y me frustraba muchísimo”, finalizó al respecto.