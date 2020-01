"Porque ya se comprometieron públicamente creo que sí se va a dar la apertura, si no hubiera sido así, no creo que se hubiera dado. Confío en la palabra de Wardy Alfaro al abrir la puerta para ver cómo trabaja y a partir de ahí se juzgue un criterio, que creo no cambiará en nada lo mal que se han visto los porteros de Alajuelense”, dijo.