Warren Madrigal está teniendo la oportunidad que tanto ha esperado desde que llegó a la MLS

El Nashville de la MLS debuta este martes en la Copa de Campeones de Concacaf. ¿Warren Madrigal está en el duelo?

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero costarricense Warren Madrigal está teniendo la oportunidad que tanto ha esperado, desde que se convirtió en jugador del Nashville Soccer Club, de la MLS.

El exjugador del Deportivo Saprissa es de la partida en el encuentro ante el Atlético Ottawa de Canadá, en el juego de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

Warren Madrigal celebró su primer gol con el Nashville de la MLS.
Warren Madrigal disputará su primer partido de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Instagram Nashville SC. (Nash/Nashville)

El duelo Nashille vs. Atlético Ottawa

El partido dio el pitazo inicial a las 7 de la noche y se disputa en el Estadio TD Place, en Ottawa.

Warren fue presentado como refuerzo del equipo norteamericano en diciembre del año pasado, regresando al extranjero luego de su paso por el Valencia Mestalla de España.

El duelo está en el descanso y va 0-0.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

