Washington Ortega dio declaraciones que dejaron sorprendidos a muchos de cara a final centroamericana

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, no se anduvo por las ramas para emitir unas declaraciones que sorprendieron a algunos cuando le consultaron sobre la importancia de un título como la Copa Centroamericana, certamen en el que los erizos buscan el tricampeonato.

El meta uruguayo elevó la importancia del trofeo al de cualquier copa internacional, las cuales, a su criterio, en cualquier país, tienen más importancia que los cetros locales.

Ortega insiste en que lo internacional es lo más grande

“Nosotros sabemos muy bien la responsabilidad que tenemos de ganar ese título nacional, porque un equipo tan grande no puede estar tantos años sin ganarlo, pero sigo pensando lo mismo, que para mí lo internacional es lo más grande y lo más importante.

“Te repito, sabemos que tenemos que ganar el nacional, pues un club no puede estar años sin hacerlo, pero este equipo ha estado siempre en las dos competiciones desde antes que llegara y es una responsabilidad, linda, grande y ojalá se nos dé. Tengo muchas ansias por esa final”, dijo.

La final internacional y el calendario rojinegro

Los manudos jugarán este miércoles a las 8 p.m. en casa, ante el Xelajú de Guatemala, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana, y la vuelta será en suelo chapín la próxima semana en el estadio Cementos Progreso.

Partido clave previo en el torneo local

Antes de pensar en lo internacional, los rojinegros deberán medirse este domingo en la Catedral ante Sporting, partido clave para sostener el primer lugar de la tabla en el Apertura 2025, a falta de solo tres fechas.

Ortega fue claro en que por el formato del torneo, es vital amarrar la cima al acabar la primera fase, pues los dejaría sembrados en una eventual gran final.

Semana complicada por regreso de seleccionados

“El equipo cada vez se va entendiendo mejor, está firme para esta fase final en la que hay que estar finos y listos para lograr ese primer lugar que será importante para lo que viene”, manifestó el charrúa.

El meta defendió que esta semana para el club era compleja, pues hasta el miércoles pudieron contar con ocho compañeros que estaban en la selección de Costa Rica, lo que dejó poco tiempo para trabajar y entrenar.