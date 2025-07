Washington Ortega estuvo a punto de dejar el fútbol y recordó al ángel que lo ayudó a seguir en el deporte

Washington Ortega, portero de Alajuelense recordó a su padre cuando le dieron el premio al Mejor jugador extranjero, del Clausura 2025. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Washington Ortega, portero de Alajuelense, vivió una noche emotiva tras ser galardonado como el mejor extranjero del Clausura 2025 el lunes anterior, un reconocimiento que tuvo una dedicatoria muy especial: su padre, don Jorge, quien falleció el año pasado.

El arquero, visiblemente conmovido, confesó que su papá fue una pieza fundamental en cada paso de su carrera y fue el gran sostén en los momentos más difíciles, cuando incluso pensó en dejar el fútbol.

Ortega llegó a la Liga en enero, solicitado por Alexandre Guimaraes, técnico manudo en ese entonces, y desde los primeros minutos supo ganarse el respeto de sus rivales. Ahora se siente agradecido por el cariño que le demuestran los aficionados y el apoyo de sus compañeros.

“Mi familia (Fiorella es su esposa y Federica su hija) y yo estamos muy felices. La gente me ha recibido muy bien, disfrutando del club, pero conscientes de la responsabilidad que tenemos y nos sentimos como en casa, Costa Rica tiene muchas similitudes con Uruguay.

“Entiendo que un equipo tan grande como Alajuelense no puede estar tantos años sin ganar un título nacional y también entiendo a los hinchas cuando se enojan y nos exigen, pero bueno, siempre también hay palabras de agradecimiento, porque no es fácil lo que ha pasado el club”, afirmó a La Teja.

Don Jorge, el padre del arquero falleció el año pasado. Instagram Washington Ortega. (Instagram Washington Ortega./Instagram Washington Ortega.)

Momentos difíciles

Don Jorge falleció el año pasado y no hay día en que el arquero recuerde a su papá, quien fue clave para que pudiera seguir en el fútbol.

“Yo no tuve una formación como arquero, antes jugaba en la cancha y me hice arquero cuando estaba grande, no recibí formación en muchos detalles de la portería. El llegar al fútbol profesional era durísimo, pero bueno, él siempre fue el que estuvo ahí cuando muchas cosas costaron, pasaron muchos meses sin que pudiera cobrar un salario.

“En muchos momentos me pasó por la mente dedicarme a trabajar, retirarme y él siempre estuvo ahí para frenarme, para que lo intentara de nuevo, porque el fútbol tiene esto de que muchas veces en seis meses puedes hacer algo grande y que bueno y que después te vean de otras partes”, expresó.

Ortega nació y se crió en una localidad llamada Tranqueras y ahí su madre, doña Ana, tiene plantaciones de papa y Washington estaba casi que listo para arrollarse las mangas y dedicarse de lleno al trabajo de la tierra.

“Mi mamá era de campo y de donde soy la mayoría de los trabajos que hay son en el campo y también en la siembra de árboles y nada, te dedicabas a trabajar y cuando pensaba en dejar el deporte, mi papá siempre estuvo ahí y aquí sigo, gracias a él”, dijo emocionado.

El portero tiene una bebita llamada Federica. Instagram Washington Ortega. (Instagram Washington Ortega./Instagram Washington Ortega.)

Lo que se viene

El arquero charrúa contó cómo se siente actualmente en el plantel rojinegro y cómo ha trabajado con Óscar Ramírez.

“El Machillo llegó con muy poco tiempo el torneo pasado y lo que hizo fue motivar más al jugador y ahora ya tiene la oportunidad de imponer más su estilo, de plasmar su idea de juego, lo que él quiere que hagamos dentro de la cancha.

“Creo que todos podemos mejorar y en mi caso, creo que debemos mejorar los números, evitar que nos lleguen goles y también mejorar lo que se hace en fases finales”, afirmó.

El próximo domingo, Alajuelense jugará su primer partido de la temporada, cuando dispute la Recopa ante Herediano.

Los manudos se volverán a ver contra los florenses, luego de la gran final del torneo de Apertura y esto dijo Ortega sobre este encuentro.

“En Alajuelense, como club grande que es, debemos ganar todos los títulos, más allá de que otros los desmeriten. Para nosotros es muy importante ganar este partido y si lo logramos será una motivación grande para lo que viene.

“Debemos ir paso a paso, partido a partido y ver cómo pasan las cosas. Lo primero es ganar la Recopa y luego ya pensar de lleno en el campeonato nacional”, destacó.