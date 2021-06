“La pandemia me puso a reflexionar, corremos tanto que a veces es bueno hacer una pausa. Sé que hay muchas chicas con talento y también decidí retirarme porque me parece válido darles el espacio, para que ellas tengan la oportunidad de disfrutar los cambios que se están dando en el fútbol. No quería irme, pero el tema de las lesiones me hicieron ver que el cuerpo resentía el peso del trabajo”, comentó Wendy, quien está de vacaciones.