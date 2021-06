"No me llamó la atención tocarla, pero al verla recordé todo lo que me dejó la presencia nuestra en Italia 90, el gol, el trabajo de la Selección y luego todo lo que sigo cosechando de esa participación. Eso es toda una bendición de Dios y por eso me llama más la atención todo eso que poder tocar el trofeo", comentó Cayasso.