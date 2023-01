Wílmer López está listo para ponerse una vez más a las órdenes de Andrés Carevic

Wílmer López deleitó una vez con su fútbol a Alajuelense en la despedida de Bryan Ruiz . Foto: Prensa LDA

Hace tres semanas muchos aficionados de Alajuelense y fiebres en general quedaron sorprendidos al ver a Wílmer López en la despedida de Bryan Ruiz y cómo, a pesar de los años, aún no pierde el toque que lo distinguió en el fútbol nacional.

Fueron 18 minutos en los que muchos recordaron lindas épocas del balompié tico, que se revivirán este sábado en los 90 Minutos por la vida cuando el Pato vuelva a vestir los colores que tanto ama.

López será el manudo que juegue como parte de las leyendas que estarán unos minutos en el campo en la famosa cuadrangular, que para este año contará como uno de sus ganchos la participación de un veterano en cada uno de los cuatro equipos.

En entrevista con La Teja, Wílmer nos dijo que ya está listo para ponerse de nuevo a las órdenes de Andrés Carevic, tal como lo hizo en la despedida de su amigo Bryan, y lo hace feliz de la vida.

“Mucha emoción y el deseo de estar ahí presente, colaborar con estas actividades que son parte de Costa Rica, es algo que los ticos hemos hecho propios y con los que nos identificamos, la colaboración y la ayuda en esta causa, que en esta edición nos tomen en cuenta a algunos veteranos es muy lindo, todo un halago, algo muy motivante”, añadió.

Luego de la despedida de Ruiz, mucha gente se le acercó al Pato a decirle que aún lo veía con buen toque, a pesar de que ya no pueda correr mucho.

“A mí no me pasaba por la mente volver a jugar nada de esto, yo le agradezco mucho a Ricardo Chacón, quien está al frente de toda esta cuestión, me llamó y me preguntó si quería y claro que sí, además agradezco la autorización de la Liga para poder ser uno parte de esos 90 minutos”.

El sábado no habrá sorpresa, porque hasta Carevic ya sabe lo que le puede dar Wílmer, como reconoció entre risas mientras le recordamos el detalle.

“Yo espero que Carevic termine de coger confianza en mí para que me tome en cuenta para este campeonato. (Risas). No, no, ya, en serio, le agradezco porque le da a uno la oportunidad de jugar con los jugadores actuales, de compartir un ratito con su equipo y le da la confianza para que en la cancha uno haga lo que pueda.

“Yo le agradezco mucho al liguismo que me tenga tanto en cuenta siempre, con ese cariño y ese respaldo que me han dado siempre. En la despedida mía (en el 2009), luego en estos minutos que jugué en la despedida de Bryan, ese cariño de la gente es algo que valoro muchísimo”, comentó.

De las leyendas que jugarán este sábado en el Estadio Nacional, Wílmer es el mayor de los cuatro, con 51 primaveras, pero tiene claro que es un día para divertirse y colaborar.

“Uno medio se acuerda todavía, algo le queda de la noción del juego dentro de la cancha, esperemos que nosotros los veteranos, los cuatro, dejemos una buena sensación, creo que los cuatro vamos con la intención de colaborar y hacerle recordar a los aficionados lo que nos identificó cuando jugábamos”.

Wílmer López se mantiene como uno de los máximos ídolos de Alajuelense a pesar de los años. Foto: Facebook LDA

Wílmer afirma que aún se siente con fuerzas para patear bola unos minutos, aunque en su caso las consecuencias vienen después de mejenguear.

“No puedo decir que estoy para tanto tiempo o minutos, porque mentira, la organización lo define, igual en el partido de Bryan, él me dijo que jugara diez minutos y al final jugué como 17 o 18 minutos, casi el doble. Ya uno caliente, se siente bien, pero las consecuencias vienen después.

“Después del partido de Bryan, ya vinieron los dolores, las molestias, eso que le cuesta a uno, la pesadez y eso que fueron solo 18 minutos, verdad, Dios guarde uno se hubiera atrevido a jugar un poco más. Hubiera terminado molido”, confesó.

El mensaje final de López es el mismo que el de todos los involucrados en los 90 Minutos, es un día en el que no importan las banderas, ni los colores, sino ayudar a guerreritos que luchan todos los días contra una enfermedad tan dura como el cáncer y por un día el fútbol les tiende una mano.