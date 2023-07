Wílmer López explica por qué rechazó la invitación para ir al Mundial femenino

Wílmer López no se anduvo por las ramas con sus declaraciones. (Prensa Alajuelense)

Wílmer López, entrenador de Alajuelense femenino, despejó las dudas del por qué rechazó la invitación de la Fedefútbol para asistir al Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023.

Según “Pato”, declinó por motivos personales y no por diferencias con la federación o con la entrenadora Amelia Valverde, quien dejó fuera a varias de sus figuras, entre ellas Shirley Cruz.

“Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, arreglos, cosas que conllevan un gasto económico y por más que uno vaya a un Mundial con el viaje pagado, siempre se gasta. Y es plata que me después me va a hacer falta en mi casa donde voy a vivir todo el resto de mi vida y no en viaje donde se va a pasar en 15 días, entonces por eso tomé la decisión de que no iba”.

Luego de las fuertes críticas hacia la entrenadora de la Sele Femenina, por parte de la afición, López afirma que, entiende que la gente piense que es por diferencias personales con la que fue por mucho tiempo la capitana de la Tricolor.