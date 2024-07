Wílmer López reveló cómo se imagina un duelo con Amelia Valverde en Concacaf

Wílmer López está a 90 minutos de sumar su sétimo título con el equipo femenino de Alajuelense. (Jose Cordero)

Solo un accidente del fútbol, prácticamente un milagro provocaría que Alajuelense no se corone el próximo sábado como heptacampeón del fútbol femenino de Costa Rica tras ganar como visitante 4-0 el partido de ida de la gran final ante Sporting.

Con otro título nacional más en la bolsa, el próximo reto que asoma a las Leonas es uno mucho más fuerte para el equipo de Wílmer López como lo es la primera edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, adonde las rojinegras serán el equipo que represente a Tiquicia.

Las manudas están en el grupo A de la competición y jugarán ante el Gotham FC de New York, el Frazsiers Whip Football Limited de Jamaica y a las mexicanas de Rayadas de Monterrey y Tigres.

El duelo ante Monterrey tendrá un ingrediente especial pues no solo es enfrentar al campeón de México, país con con liga profesional, sino que además dirigido por la tica Amelia Valverde, exseleccionadora de Costa Rica, que conoce muy bien a muchas de las chicas rojinegras.

La mejenga calienta además dado que en la etapa final de Amelia en la Sele femenina las críticas hacia ella iban y venían hasta de jugadoras como Noelia Bermúdez, quien renunció a la Tricolor por no estar de acuerdo con ella, especialmente al dejar fuera del mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 a Shirley Cruz.

Ticas y aztecas se enfrentarán solo una vez y será el 17 de octubre en Monterrey, el Estadio BBVA, casa de las Rayadas. El formato de la competencia hace solo jueguen una vez por grupo.

Amelia Valverde tuvo un resurgir en su carrera en Monterrey, México. (WILLIAM WEST/AFP)

¿Qué opina el Pato de este encuentro? Más allá del morbo que pueda suponer, fue muy enfático que no se trata de un Wílmer contra Amelia, sino de dos planteles que pelearán por lo suyo.

“Creo que ahí hay un ingrediente bonito el hecho que esté Amelia con ellas, porque ella conoce más de la mitad de las jugadoras que yo tengo, ella estuvo al frente de la selección ocho años, tuvo a más de la mitad de mis jugadoras, sabe las fortalezas de cada una de ellas, pero a la hora de la verdad, Amelia no entra a la cancha, les puede dar algunos tips a sus jugadoras, pero nada más, al final es solo parte de uno de los ingredientes que puede encerrar esta Concacaf

“Será bonito, pero los entrenadores siempre damos nuestras pinceladas, damos indicaciones, pero las que deciden adentro de la cancha son las jugadoras, allí adentro no podemos hacer nada ni Amelia ni yo, más que un cambio táctico o posicional, cambiar a una por otra, pero al final la realidad en la cancha la dictan ellas adentro de la cancha con su capacidad, disposición y calidad en cancha”, opinó en declaraciones a La Teja.

Sobre el duelo de banquillos fue muy respetuoso y más allá de haber hecho alguna crítica futbolística hacia Valverde en el pasado cuando dirigió a la Sele, especialmente por dejar a Shirley fuera del mundial, afirma sentirse muy orgulloso de verla triunfar en el extranjero.

Monterrey alzó el título de la Liga MX de la mano de Amelia Valverde. (Monterrey)

“¿Amelia y yo?, creo que como buen tico y viendo a una costarricense que está triunfando afuera de nuestras fronteras le deseo lo mejor lo mejor, aunque cuando juegue contra nosotras no, lógicamente, pero no, no, yo estoy muy feliz por ver a Amelia triunfar en México, porque eso abre las puertas a muchos ticos y ticas que vean que en Costa Rica hay mucha capacidad, ya sea de jugadoras o de entrenadores”, comentó López.

De hecho, el mensaje del Pato para este torneo hacia las chicas es que también lo vean como una gran plataforma para exhibirse internacionalmente y poder irse a jugar al extranjero adonde podrían dar el salto al profesionalismo y cambiar su carrera y sus vidas, todo eso podría traer un certamen así.