Wílmer López reveló los secretos para evitar malas interpretaciones con sus jugadoras

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense femenino, Wílmer López, contó en “Únicamente Fútbol”, programa del periodista Minor Solano y el exjugador Randall ‘Chiqui’ Brenes los cuidados que debe tener como jugador para evitar malas interpretaciones con las futbolistas que dirige.

Wílmer López cuida muchos detalles con las jugadoras. (Pantallazo)

El Pato dijo que hay ejercicios en los que él evita observar directamente, debido a la postura en la que podrían quedar las jugadoras. Eso, según él, es parte del cuidado que debe tener como entrenador de un equipo de mujeres y del respeto que les debe a sus pupilas.

LEA MÁS: La enseñanza de Alajuelense femenino de cómo jugar series finales

“En los entrenamientos, usted sabe que hay ejercicios, por la posición en la que se puedan poner ellas, que si usted está viendo el ejercicio puede malinterpretarse, entonces uno trata de volver a ver (a otro lado) porque son cinco, diez segundos con esa postura. Son cuidados que uno como hombre tiene que tener”, explicó López.

Shirley Cruz influyó para que Wílmer López llegara al camerino. (Mayela López )

Además, el pato dijo que cuida todos los detalles, como mandar a sus compañeras de cuerpo técnico para que entren primero al camerino para saber si ya todas están vestidas y entrar.

También reveló quién fue la persona que más insistió con su esposa de que lo dejara agarrar el puesto pues, tiempo atrás, ella le había dicho que no le gustaría que fuera entrenador de mujeres.

“Shirley Cruz le insistió, sabía que ya me había negado, pero aclaro, ella no influyó para que quitaran al técnico anterior, que eso quede claro. Pero si le decía (Shirley) a mi esposa porque pensaba que iba a seguir en la línea de no dirigir mujeres e insistió tanto que mi esposa me dijo: ‘diay, si se lo ofrecen, agárrelo. Dirigí como seis partidos del primer torneo y luego me dejaron”, expresó.