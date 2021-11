Wílmer López sobre el 92% de rendimiento de su equipo: “Es por la actitud de ellas, por sus condiciones”

Las leonas de Wílmer López se han mostrado indomables en el torneo nacional: están en la final, siguen invictas y acumulan un extraordinario rendimiento del 92%.

Es decir, las dirigidas por el Pato han ganado 47 puntos de 51 disputados, un rendimiento pocas veces visto a nivel competitivo en cualquier deporte colectivo.

La Liga de Wílmer López puede ganar el título de forma invicta. Rafael Pacheco. La Liga de Wílmer López puede ganar el título de forma invicta. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Liga ha jugado 17 partidos y ha ganado 15. Solo cedió dos empates, uno ante Herediano y otro ante Saprissa.

Y, como si todo eso fuera poco, están a un pasito del bicampeonato porque ganaron 2-1 el partido de ida de la final ante Saprissa en la Cueva.

Wílmer atendió a La Teja para conversar sobre el buen rendimiento que ha tenido el equipo.

- ¿Qué ha hecho Wílmer López para tener un 92 por ciento de rendimiento?

No es lo que ha hecho Wílmer, es lo que ha hecho el equipo cuando tiene jugadoras comprometidas en aportar. El rendimiento es por la actitud de ellas, por sus condiciones, por la capacidad que cada una pone a favor del equipo sin importar cuánto tiempo va a jugar o en qué posición.

A veces cuesta conseguir un grupo así. Eso es la clave de ese buen rendimiento.

- Alajuelense está invicto, ¿cree que eso puede desenfocar al equipo?

Lo principal es hacerles ver a las muchachas que quedan noventa minutos para obtener lo más importante, que es ser bicampeones. El invicto es secundario, si llega será por añadidura y en buena hora, si no se dio, no se dio y punto, pero ningún equipo piensa en ganar un título invicto. Luego del partido del sábado las oí decir: ‘No hemos ganado nada, quedan noventa minutos, no hay nada que celebrar’.

Cuando uno no les tiene que decir nada es porque están claritas en el objetivo principal.

- ¿Cree que el equipo femenino de Saprissa, como pasa con el masculino, puede resurgir cuando lo dan por muerto?

El Pato sabe que la vuelta de la final será muy cerrada y no se confía por la ventaja. Rafael Pacheco. El Pato sabe que la vuelta de la final será muy cerrada y no se confía por la ventaja. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una institución es una institución, sea un equipo de hombres o de mujeres. El que lleva un escudo lo quiere hacer valer. Eso habla de Saprissa, pero la Liga también tiene su peso, su fortaleza. No es estar para ser campeón, es demostrarlo y hacerlo. Nos quedan noventa minutos y queremos ratificar el torneo que hemos hecho, no descuidar los detalles. Se dijo que será una final dura y complicada y lo que sigue será más cerrado. Sabemos que Saprissa saldrá con todo porque tiene noventa minutos para seguir con vida y nosotros para mantener la ventaja.

- ¿Por qué rota a todas las jugadoras como capitanas?

No me gusta que una jugadora crea o piense que por ser la capitana será titular en el equipo. Ser capitana es un premio para la que se esfuerce en la semana, por el recorrido en la institución, por lo que representa, por la trayectoria... le pongo mucho cuidado a eso. Todas han sido capitanas, excepto las jóvenes, porque se lo tienen que ganar, tampoco las porteras, no porque no tengan liderazgo, sino porque quedan muy lejos del árbitro a la hora de pedir un por qué de una falta o para conversar. Así lo he hecho en todos los equipos en los que he estado.

- Quien ve que el equipo tiene un 92 por ciento de rendimiento va a decir que el equipo está montado, que ha sido fácil...

Para nada, desde un inicio ha sido duro. Hemos tenido partidos complicados contra Pococí, contra Sporting, contra Dimas y los clásicos contra Saprissa y Heredia. El mérito es de las jugadores porque por tener una buena planilla no se asegura que sea campeón, hemos visto a nivel mundial, en Champions League o en Mundiales, que equipos llegan con planillas espectaculares y no son campeones.