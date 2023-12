Wílmer López, técnico de Alajuelense, revela la clave del hexacampeonato

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Wílmer López, quien acaba de ganar el hexacampeonato nacional con las Leonas, destacó que ese logro se dio especialmente por el gran grupo que tiene a su cargo, con muchachas con grandes deseos de ganar.

Además, dice que en ese equipo está feliz de la vida, pero que está dispuesto a escuchar ofertas que lo hagan crecer, como dirigir fuera del país o a una selección.

Wílmer López destacó la actitud ganadora de sus muchachas. (JOHN DURAN)

Alajuelense derrotó a Sporting 2 a 1 el miércoles en el estadio Ernesto Rohrmoser y ganó el sexto título consecutivo. El marcador global fue de 3 a 1.

- ¿Ha recibido ofertas de otros equipos o está tranquilo en Alajuelense femenino?

Uno aspira a mejorar, en todo sentido, no soy la excepción, aspiro a grandes cosas, si le digo que quiero dejar el femenino por el masculino es como menospreciar. Aspiro a cosas más grandes dentro del fútbol femenino, ser entrenador de un equipo internacional o, ¿por qué no?, de una selección. Cosas que están por encima de ser entrenador de un equipo, pero son decisiones de los dirigentes.

En tres años aquí, ha sido escasa la aparición de algún otro club de querer contar con mis servicios, tal vez la gente lo ve a uno como muy liguista y que da frutos y sienten que uno está cómodo y no le hacen el tiro. No llega la oferta, pero si la situación es para mejorar profesionalmente como entrenador, económicamente también, uno lo va a pensar. No tengo quejas a nivel de institución, siempre me han dado el respaldo.

Alajuelense lleva seis títulos consecutivos bajo la conducción de Wílmer López. (JOHN DURAN)

- ¿Qué significa el hexacampeonato, cuando usted ha estado en los seis títulos?

Me ha ido bien, me he acomodado bien al fútbol femenino, lo he entendido bien y nos hemos entendido bien, porque lo principal es tener un grupo humano como el que tengo yo, de buenas personas, de buenas jugadores, con actitud, con disposición y deseos de ganar. Eso lo han demostrado torneo a torneo, sin importar si ganaron el torneo anterior, siempre tienen ganas de ese éxito.

Wílmer López lamentó profundamente la salida del Herediano de la primera división. (CSH )

“Si hay algo impresionante y lindo es saber que soy el jugador de la Liga que más veces defendió el equipo”, Wílmer López, técnico

- Usted ganó el tetracampeonato manudo como jugador, ahora es parte del hexa como técnico, ¿se considera un histórico del equipo?

Uno trata de dejar huella por donde uno pasa, lógico que sea positivo, también se puede dejar una huella negativa, nadie piensa en dejar una huella negativa, lo que hice como futbolista es al margen de la carrera como técnico, pero para mí, si hay algo impresionante y lindo, es saber que soy el jugador de la Liga que más veces defendió el equipo. El que más se ha puesto esa camiseta soy yo, eso me llena de orgullo, es lindísimo saber eso.

- ¿Lo del número seis, el número con el que siempre jugó, tiene un significado especial?

Lo que es especial es ser campeón, uno quiere ser campeón siempre, es una cosa lógica, pero no vamos a ser campeones todos los campeonatos, les he hablado a ellas y se los he dicho. Haber llegado a seis campeonatos es una circunstancia, uno no dice voy a llegar a seis títulos consecutivos porque ese es el número con el que jugué en la Liga y en la Selección, no se puede. Por dicha no usaba el 20, hubiera sido complicado. La gran virtud es que se gana y que se tiene el hambre de volver a ganar.

- ¿Le duele la salida del Herediano del fútbol femenino?

Para uno, que está empapado del fútbol femenino, es doloroso, soy de los que tiene la esperanza de que el fútbol femenino nos puede dar muchas alegrías a los ticos, necesitamos que instituciones como la Liga, Sporting y todos los demás acuerpen a las muchachas. Uno ve bonito que Heredia está en primera, Saprissa, pero lógicamente, la dirigencia tiene que saber que para ser campeón, tiene que haber un equipo competitivo, que sea protagonista, y le tienen que dar las condiciones, que sea un cuadro agradable, que peleé por los títulos, que empiece a jalar gente, a patrocinadores y allí vamos. Es doloroso.