Wílmer López y Shirley Cruz revelan los secretos para ser una yunta infalible en Alajuelense

Shirley Cruz cerró su carrera con un título más a su colección. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

En el 2019 una fotografía de Wílmer López y Shirley Cruz causó un boom en el liguismo luego que de la mano de la ídolo costarricense, el equipo CODEA Alajuelense levantó el título de campeón nacional del fútbol femenino en una final histórica a estadio lleno en el Alejandro Morera Soto.

Aquella mejenga cambió la perspectiva del deporte femenil en el país; los manudos por primera vez se apuntaron de manera masiva a apoyar un equipo que sentían como suyo, y en las gradas de la Catedral estaba el Pato apoyando a los chicas como un fiebre más.

Un año después, los rojinegros asumieron por completo la administración del cuadro que ya representaba de manera oficial a la institución y pensaron en López para dirigir el proyecto desde el banquillo, momento en el que, sin embargo, Cruz ya no estaba en el club.

En enero del 2022 la capitana volvió a las tiendas erizas con lo que, finalmente, unieron a dos ídolos que juntos han sido infalibles y solo han dejado triunfos y felicidad a la afición rojinegra.

Tras la final femenina, La Teja habló con ambos y nos revelaron cómo fue trabajar juntos y además qué significa la pasión por los colores que transpiran.

“Para uno es un orgullo y un placer muy grande siempre estar dentro de la historia de esta institución. En aquel momento que el equipo era CODEA yo venía como un aficionado más y hasta puedo decirle que era de los más peloteros, hablé mucho con la gente de La Doce para que vinieran a esa final.

“Después que se diera vuelta a la tortilla y que uno fuera parte de esto en el fútbol femenino es algo que, sinceramente, uno no lo esperaba y menos todo lo que hemos conseguido. Sin duda, se sufre más desde acá adentro, porque usted como entrenador es poco lo que puede aportar, usted está atado a lo que ellas con su esfuerzo y condiciones hagan dentro de la cancha”, recordó.

Wílmer hizo gala de su humildad una vez más al hablar sobre Cruz y cómo era su relación a lo interno, allí nos reveló uno de sus secretos pues, prácticamente, nunca tuvo que darle una indicación o contarle cómo hacer algo, a una jugadora de su currículo siempre le dio el lugar que tenía.

Desde que Wílmer López era solo aficionado a las leonas, tenía una gran relación con Shirley Cruz. Fotografía: Francisco González / Goles Manudos

Muchas veces el Pato solamente la dejaba ser la que hablara en el camerino, diera algún consejo a sus compañeras y hasta ser su mano derecha dentro de la cancha.

“Es que usted no le va a decir a Shirley que pase poner, cómo controle la pelota, cómo perfilar, como agrande la cancha; más que todo es decirle una ubicación de la cancha, usted párese aquí y cuando perdemos la pelota, decirle a las compañeras, vean dónde queda y ustedes acomódense y se ajustan.

“Yo creo que a Shirley por su edad, su trayectoria, hasta por la situación que tenía en sus rodillas, había que hacer el doble de esfuerzo por ayudarla a ella y el equipo lo entendió muy bien. Después de ahí, como dicen, dele la bola al diez y a partir de ahí las compañeras sabían que ella marcaba gran diferencia, teníamos muy claro a qué jugábamos”, explicó.

Admiración

La admiración de parte del técnico a su capitana era tanta que este sábado, una vez más, luego de la final le pidió frente a los medios de comunicación que siguiera hasta diciembre, pues aún tiene mucho fútbol y calidad de sobra.

“Así es como se despide a una grande y como Shirley va a costar que aparezca otra”. dijo el DT.

En la cara de ambos se nota ese respeto mutuo, aunque Shiri, cómo le dicen en el club y la Sele femenina, ya tenía muy claro que su decisión no tiene vuelta atrás.

Wílmer López destacó las condiciones natas de Shirley Cruz como líder. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

“No, no, al profe ya le dije que tomé una decisión, él siempre me pide seis meses más, pero yo creo que ya llegó mi momento. Es cansado, muchas veces me tocó infiltrarme, esas cosas me tocó hacerlas después de los 30 (ahora tiene 37), y ya no quiero sufrir eso.

“Creo que hn sido bastante las inyecciones, estar tomando medicamentos, eso es lo quiero hacer, poner un alto a todo eso y ahora disfrutar del fútbol desde afuera”, comentó.

El retiro de las canchas no impide que Cruz siga teniendo sueños como lo son seguir impulsando y trabajando para que en algún momento el fútbol femenino sea profesional.

“Creo que el próximo presidente que llegue a la Federación va a tener que ponerle un poquito más de amor a cambiar un poquito la estructura o como estén las leyes en este momento, reunirse con quien haya que reunirse para ir en ese camino.

“Ahora tenemos al menos contratos escritos que nos respaldan en eso, pero creo que ocupamos más ayuda. Estuve leyendo que no sé si Heredia va a continuar con el proyecto de fútbol femenino; si de verdad nos quieren ayudar, que lo hagan a largo plazo. Los equipos que llegamos a esta final hemos demostrado que cuando nos dan los recursos, podemos cumplir nuestros sueños y dar alegrías, pero todo depende de las condiciones que nos den”, finalizó.

No cabe duda que el peso de Cruz se seguirá viendo aún fuera de los terrenos de juego, al ser una abanderada de un cambio que se inició hace muchos años.