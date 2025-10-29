X-Knights Costa Rica hará historia como sede oficial del Mundial de Freestyle Motociclismo 2026

El icónico evento X-Knights, producido por Family Fun - RPMTV, fue oficialmente reconocido como la segunda fecha del calendario mundial del FIM Freestyle GP World Cup 2026, el nuevo campeonato internacional avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Los mejores pilotos del mundo llegan al Estadio Nacional

La competencia en San José se realizará el 28 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional, con la participación de las máximas figuras del freestyle: Rob Adelberg (Australia), Luc Ackermann (Alemania), Julien Vanstippen (Bélgica), David Rinaldo (Francia), Maikel Melero (España) y José “Mincha” Canosa (España), entre otros ya confirmados.

Los X Knights ya es toda una tradición en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Costa Rica se ubica como potencia mundial del freestyle

Esta designación coloca a Costa Rica entre los escenarios más importantes del freestyle motocross a nivel global, compartiendo calendario con Pamplona, España, donde se realizará la apertura el 20 de diciembre de 2025, y con una tercera fecha europea que aún está por anunciar.

“Recibir el reconocimiento de la FIM y formar parte del calendario oficial del Freestyle GP World Cup es un honor que consolida a X-Knights como uno de los eventos más importantes del mundo en su categoría. Este logro refleja el trabajo, la pasión y el compromiso de todo un equipo, así como el apoyo del público costarricense”, expresó Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV.

Los X Knights están planteados para ser un espectáculo a nivel mundial (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Un antes y después en Costa Rica

Con este anuncio, X-Knights 2026 marca un antes y un después en la historia del freestyle costarricense, llevando su energía y tradición a la máxima categoría mundial.

Las entradas ya están a la venta en www.eticket.cr, con precios desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio.