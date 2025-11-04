Xabi Alonso deberá enfrentar a su exequipo este martes en Champions

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, vuelve a Anfield para enfrentarse a su antiguo equipo, el Liverpool, en la jornada de la Champions League de este martes, tras un inicio de temporada casi perfecto con el club blanco.

Mientras que el campeón de la Premier League solo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista, que mejora cada semana bajo la batuta del entrenador vasco y se encuentra en un gran momento.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.

Xabi Alonso vuelve con el Real Madrid a Anfield para medirse ante el Liverpool en la Champions League. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Regreso a Anfield

Muchos aficionados del Liverpool esperaban que el prometedor técnico español tomara las riendas en Anfield cuando Jürgen Klopp anunció su marcha al final de la temporada 2023-2024.

Pero Alonso decidió permanecer un año más en el Bayer Leverkusen como técnico y luego asumió el puesto de Carlo Ancelotti después de que el club merengue terminara la temporada pasada sin un título importante.

Su impacto en el Real Madrid se nota: 13 triunfos de sus 14 partidos esta temporada.

Elegante con el balón, Alonso fue el cerebro del mediocampo del Liverpool entre 2004 y 2009 y pieza clave en la conquista de la Liga de Campeones de 2005 en Estambul, antes de irse al Real Madrid.

Arne Slot buscará el triunfo del Liverpool ante el Real Madrid. (PETER POWELL/AFP)

Duelo de líderes en Champions

En el otro partidazo de la jornada, el campeón europeo París Saint-Germain recibe a un Bayern de Múnich imparable, que no deja de asombrar y de batir récords.

Ambos son los vigentes campeones de sus países, Francia y Alemania, y los dos lideran actualmente esas ligas. En la clasificación del grupo único de la Champions están igualados en la cima de la tabla de 36 equipos con un pleno de 9 puntos y una diferencia de +10 goles.

El liderato es para el PSG, pero únicamente porque ha marcado un gol más que el Bayern en esas tres primeras jornadas, un total de 13 por 12 de su rival.