Deportes

Xabi Alonso sufre amargura bien grande con el Real Madrid en su regreso al campo del Liverpool

Real Madrid fue frenado en Anfield Road en el regreso de Xabi Alonso al campo del Liverpool

Por Sergio Alvarado

El Real Madrid cayó este martes 1-0 ante el Liverpool, partido que significó el regreso a Anfield Road por parte de Xabi Alonso, entrenador del cuadro merengue.

Un gol del argentino Alexis Mac Allister, a los 61 minutos, fue la jugada que marcó la diferencia, un centro que vino desde la derecha del área y en la que el che ganó el viaje a los defensores blancos para anotar de cabeza.

Con la victoria, los ingleses suman nueve puntos en la tabla, con lo que igualan a los merengues, quienes perdieron el invicto en esta temporada de Champions, que había arrancado con tres victorias, en la que fue la primera amargura del semestre.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (R) vies with Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler (L) during the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS/AFP)

El entrenador blanco estaba invicto con los españoles y enfrentaba un partido que significa mucho en la parte personal al regresar a un estadio en el que brilló como futbolista entre el 2004 y el 2009 y hasta alzó una Champions en el 2005.

Bayern le pega bombazo al Paris Saint Germain

En el otro encuentro, que jalaba muchas miradas en la jornada, el Bayern Múnich dio la sorpresa al ganar 2-0 en la casa del Paris Saint Germain, triunfo con el que le arrebató el invicto a los vigentes campeones europeos y con el que se dejó el primer lugar de la fase de liga.

Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso gestures on the touchline during the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS/AFP)
Real MadridLiverpoolXabi AlonsoChampions League
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

