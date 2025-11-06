Deportes

Xelajú, rival de Alajuelense, pasa por un momento complicado antes de la final centroamericana

El Xelajú atraviesa un momento complicado en el fútbol guatemalteco, con una racha de resultados negativos que encienden las alarmas a pocas semanas de enfrentar a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense está a las puertas de un histórico tricampeonato en la Copa Centroamericana y en la final se mide a un sorprendente Xelajú que, pese a estar sembrado en ese duelo, viene con resultados muy irregulares en las últimas semanas.

Este pasado miércoles, el cuado chapín se llevó golpe en el fútbol de Guatemala. El Deportivo Marquense venció 1-0 a los finalistas de la Centroamérica, que con este traspié acumulan solo un triunfo en sus últimos nueve partidos.

Xelajú goleó 3-0 al Deportivo Malacateco el 28 de septimbre, y desde ahí el equipo ha tenido un irregularidad importante, pese a conseguir su boleto a la final del torneo regional. En estas últimas semanas suma 5 derrotras, 3 empates y una única victoria.

Anthony Hernández de Alajuelense y los jugadores de Xelajú celebran en sus respectivas semifinales; ahora irán por el título de la Copa Centroamericana.
El 2 de octubre comenzó la irregularidad, ya que pese sacar el pase a semifinales en Panamá contra Sporting San Miguelito, tuvieron que llegar hasta el tiempo extra tras dejar ir una ventaja de 2-0 en la ida, pues al final perdieron 2-1 en suelo canalero.

Y en la competencia de Guatemala se vino una racha de derrotas al hilo. Primero fue 2-1 ante el Antigua, luego Deportivo Mictlan por el mismo marcador, y en casa ante Deportivo Mixco, por idéntico resultado.

Se vino las semis del área ante el Real España, con una paridad a uno en Honduras. En medio, lograron su último triunfo 1-2 ante Guastatoya, para luego empatar agónicamente ante los catrachos en la vuelta, e imponerse en los lanzamientos desde el manchón blanco.

Tras sellar su pase a la final contra los manudos, empataron con el Municipal, en condición de local, para cerrar con la derrota mencionada anteriormente ante Marquense por la mínima.

Los jugadores del Xelajú festejan luego de imponerse al Real España en la serie de penales por las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El adversario de la Liga es actualmente quinto entre los doce clubes guatemaltecos, con 22 unidades, muy lejos del primer puesto, el Deportivo Mixco, que tiene 35, el Municipal con 34, más abajo el Antigua con 33, al igual que Aurora FC.

El primer duelo de la final de la Copa Centroamericana será el miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. en el Alejandro Morera Soto, para cerrar con la vuelta el 3 de diciembre con el mismo horario, en un juego que podría ser histórico para los liguistas, en caso de obtener otra copa internacional más para sus vitrinas, siendo esta la tercera al hilo.

