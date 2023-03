¿Y Manfred Ugalde? Esto dijo Luis Fernando Suárez sobre la ausencia del delantero del Twente

Manfred Ugalde pasa por un buen momento en el fútbol de Países Bajos. Lilly Arce.

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, fue tajante cuando le consultaron la razón de la ausencia del delantero Manfred Ugalde.

Una vez más, el jugador del Twente, de Países Bajos, quedó excluido de la convocatoria del colombiano, quien dio a conocer este viernes la lista de 26 jugadores llamados para los partidos ante Martinica y Panamá, por la Liga de Naciones.

“Ustedes saben que Ugalde renunció a la Selección. Él no está en la Selección porque él dijo que mientras Luis Fernando Suárez fuera el técnico de la Selección no iba a venir. Yo no puedo obligar a nadie a que venga y menos a estar con el que no quiere estar”.

Al colombiano le consultaron qué tendría que pasar para que Manfred se vuelva a poner la camisa de la Sele.

“No tengo la respuesta”, agregó.

Recordemos que, en setiembre del 2021, Manfred Ugalde informó que no volvería a la Selección mientras el colombiano fuera el entrenador, ya que le molestó la forma en la que Suárez se refirió a él tras un partido eliminatorio en Panamá.