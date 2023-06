¿Y si te llama Román? Mariano Torres aclaró si lo invitaron a la despedida de Riquelme

Mariano dice que se debe a Saprissa y por eso no pudo aceptar la invitación. (Rafael Pacheco Granados)

¿Y si te llama Román? Es la pregunta que la prensa argentina usa cuando algún jugador suena para fichar en Boca Juniors y en este caso se la aplicaron al capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, por el partido de despedida del mítico Juan Román Riquelme.

El volante aprovechó el regreso a los entrenamientos, de cara a la próxima temporada, para aclarar lo sucedido y explicó por qué al final, pese a las ganas que le sobraban, tuvo que rechazar la invitación.

“Sí, (Juan Román Riquelme) me bromeó que me quedara una semana más, quería que me quedara, pero sé que no es fácil, llevaba tres semanas allá y era una lástima que no lo hiciera el pasado domingo para poder estar ahí, pero tendrá una despedida como él se la merece, como el máximo ídolo de una institución como esa (Boca Juniors)y la va a pasar muy bien”, explicó.

Hace unas semanas, Riquelme en conferencia de prensa dio los detalles de su esperado partido de despedida que será el próximo domingo 25 de junio en la Bombonera y entre los invitados de lujo estará Lionel Messi, Mariano reconoce que hubiera sido un lujo jugar a su lado.

“Sí, él lo confirmó, para mí hubiese sido un sueño estar ahí, poder estar con tantas figuras, pero yo también me debo a mi trabajo y al Saprissa porque debo empezar a entrenarme, ya habrá tiempo para poder estar con él en mis vacaciones, como siempre lo hago”, enfatizó.

Incluso comentó sobre el interés que tiene Román, actual vicepresidente del club, de venir a Tiquicia, conocer el país y ver al Monstruo.

“Lo he dicho varias veces, él me ha dicho que quiere venir acá y conocer, pero ahora tiene un trabajo bastante pesado, no es fácil estar a cargo de una institución tan grande como esa, tiene mucho por hacer allá”, finalizó.

Veremos si en el futuro se le cumple a Román venir a la Cueva para ver al Monstro.