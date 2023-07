¿Ya eligieron al que usará la 10 en Saprissa? Un candidato ya rechazó usar ese número

¿Será que ese número entrará al congelador? Solo en tiempo lo dirá. (Jose Cordero)

Hoy en un nuevo episodio de la novela “¿Quién usará la 10 en Saprissa?”.

Ulises Segura, volante morado, dio detalles sobre cómo va la cosa para ver quién lo usará el aclamado número en la temporada que se avecina y hasta dijo si hay chances de que él la porte.

Ulises aprovechó las entrevistas de la prensa durante la pretemporada que realiza el club morado en el Proyecto Gol para contar cómo va el novelón que un sector de la afición sigue en detalle.

Eso sí, de una advirtió que no pedirá el número, pero si se lo ofrecen, ni lento ni perezoso aceptaría.

“Si por mi posición se trata, la verdad que obviamente no lo solicitaría, creo que eso es más de que te lo ofrezcan y no por iniciativa propia, pero en su momento si a mí me lo ofrecen, yo la verdad que bastante feliz. Es una responsabilidad, pero bueno, uno siempre como profesional debe tener ese tipo de responsabilidades y la verdad que es un bonito número, pero estoy feliz con con el número 30″, expresó el jugador.

Otro aspecto que dejó claro es que por el momento aún no tiene dueño y dependerá de muchos factores para que escogan al indicado, pero el que tenía más pinta para portarlo no lo aceptó, así es, hablamos de Mariano Torres.

“No todavía no, a lo que tengo entendido se lo ofrecieron a Mariano Torres, pero ya sabemos la historia que ha hecho Mariano con el número 20 y bueno, ya después de eso son temas que toman los capitanes. Como te digo, si a mí me lo ofrecieran, yo obviamente asumiría la responsabilidad”, explicó Segura.

Ahora veremos si en el próximo capítulo se revelará quién lo usará o por el contrario, entrará al congelador hasta que llegue el indicado.