Yael López: “Desde niño soy liguista y mi sueño era jugar con mi hermano acá”

Yael López y Miguel Ajú están felices de la vida de encontrarse y trabajar juntos. (Jose Cordero)

Cuando el lateral Yael López llegó este miércoles al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, en Turrúcares, a su primer día como jugador manudo tuvo el mejor recibimiento, uno que le llegó directo al corazón.

En la puerta del CAR estaba su hermano, el guardameta Miguel Ajú, quien con un abrazo y una palmada en la espalda le dio la bienvenida a compartir el sueño de los dos: ponerse la camiseta que un día también vistió su papá, el colombiano Nisson Perea.

La historia de Yael y Miguel es curiosa ya que se dieron cuenta que eran hermanos hace apenas tres años, aunque se conocen desde hace mucho.

Ellos, sin saber el parentezco, se llevaban bien, pero luego de esa noticia su relación se estrechó muchísimo más, ya que se propusieron recuperar el tiempo perdido.

“Estoy más que agradecido con la vida, con el destino, es algo que soñábamos desde que nos conocemos hace unos tres años y nos dimos cuenta que éramos hermanos, siempre nos vimos como rivales y nada más. Nos hicimos muy unidos por esto del fútbol, teníamos ese vínculo.

“Él fue el primero en darme la bienvenida (Miguel), me estaba esperando de primero en la puerta para enseñarme todo esto e irme empapando de lo que es el CAR, lo que es el camerino, las reglas, todo. Ha sido un guía para mí en estos primeros días acá”, comentó Yael sobre su hermanillo.

Los muchachos andan felices, tanto que Ajú hasta se asomó al final de la conferencia de prensa de este jueves en la que presentaron a su hermano y a los otros tres fichajes de la Liga, el argentino Israel Escalante, el panameño Freddy Góndola y el tico Josué Meneses.

Ajú saludó a su hermanillo, hablaron un toque y hasta se tomaron fotos juntos.

Miguel Ajú hasta le dio un tour por el CAR a su hermano Yael López cuando llegó al club. (Jose Cordero)

Al igual que Miguel, Yael confesó que desde chamaco siempre fue manudo, por eso estaba tan ilusionado con la oportunidad.

“Siempre ha sido mi sueño desde niño y espero poder dar lo mejor de mí. Gracias por confiar en mí por estos seis meses, espero darlo todo en la cancha, no tengan duda de que siempre daré lo mejor de mí en cada partido, en cada entrenamiento, cada día que esté acá.

“Para nadie es un secreto que es mi tercer club acá de los grandes, pero acá me encuentro con algo que en ningún otro equipo había visto, con solo decirles y ya todos los saben, lo del CAR es algo que a nivel nacional solo hay uno y estoy muy contento, además de lo que significa personalmente”, expresó Yael.

López, quien levantó un título con Saprissa y otro con Herediano, como buen profesoinal siempre lo dio todo por esos equipos, pero en sus adentros sabía que le faltaba llegar a la Liga.

“Le soy sincero a todos y es que desde niño soy liguista, así que por ahí va la esencia de lo que siento al estar acá y no solo porque mi padre jugó aquí también en su momento, sino que el tener a mi hermano acá, todo eso se junta y arma como dije antes, un sueño.

“Yo acá siempre había querido venir, aunque no estuviera mi hermano, es un club que quiero, que siento en la sangre muchísimo y voy a darle a la afición lo que ellos quieren de mí, que es sudar la camiseta porque el equipo de su gente así lo anhela, así lo pide. Cuando salió la oportunidad de venir no dudé ni un segundo en decir que sí y gracias a Dios se dio”, se mandó fuerte.

Enfoque claro

Yael López, Freddy Góndola, Josue Meneses e Israel Escalante son las fichas que se trajo Agustín Lleida para este torneo. (Jose Cordero)

Con la misma determinación que habló Yael sobre llegar a la Liga, así estaban los otros tres refuerzos presentados este jueves.

Escalante comentó que llegar a la Liga es una gran oportunidad para hacer sumar minutos y demostrar que tiene mucha calidad como futbolista.

“Quiero agradecerle a Agustín y al presidente por darme esta chance de venir a jugar acá, la verdad estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi carrera y, nada, vengo de salir campeón el año pasado y quiero salir campeón este año. Estoy muy contento.

“Nunca miré el fútbol de Costa Rica, pero he buscado mucho sobre el club y sé que es un club muy ordenado, muy bueno, el más grande de Costa Rica y sé que han jugado muchos torneos internacionales”, destacó el jugador que llega a préstamo del Boca Juniors de Argentina.

En el caso del canalero, tiene muy claro qué significa Alajuelense, pues en el 2014 hizo ligas menores en varios equipos ticos.

“Conocía mucho lo que significa este escudo y cuando me dieron la oferta no lo pensé dos veces, acepté y coincido con lo que dice mi compañero Yael, en mi corta carrera no había visto algo como el CAR, es algo impresionante porque tampoco en mi país hay algo como esto y esperemos que el crecimiento sea de la mejor forma acá y dar lo mejor de mí”, mencionó Góndola.

Por su lado, Meneses espera que su segundo chance como rojinegro dure mucho más que los seis meses que estuvo en el club en el 2020 y alzar otro título con la Liga, ya que él formó parte de la plantilla que alcanzó la 30.

“Fue muy fácil el recibimiento que tuve, no queda más que cada vez que salimos a entrenar dar el máximo, ser profesionales, responsables con nosotros mismos y eso va a ayudar al grupo a conseguir los objetivos trazados. De eso se trata el camerino, de estar unido, estamos fuertes y entonces seguir por esa línea y esperar el sábado”, comentó Meneses.