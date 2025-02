Yael López habría sido víctima de una estafa millonaria por alguien que creía su amigo

Yael López llegó en enero al Boyacá Chico de Colombia. Foto: Cortesía Yael López (Cortesía Yael López/Cortesía Yael López)

Las promesas y planes de invertir en lo que parecía un buen negocio del que podía sacar muchas ganancias acabaría siendo una estafa millonaria para el futbolista costarricense Yael López, de parte de alguien a quien creía un amigo.

El jugador del Boyacá Chico de Colombia habló con La Teja y nos contó cómo una persona que gozaba de su confianza le ofreció entrar a un negocio de “trading”, el cual al principio parecía una buena inversión, pero con el tiempo fue un gran dolor de cabeza.

El exfutbolista de Alajuelense, Saprissa y Herediano entre otros clubes sabía a lo que se metía cuando invirtió en esto, el trading es un modo de inversión considerada de alto riesgo que busca sacar ganancias en el menor tiempo posible.

Invertir en una compañía en la que estaba un amigo, el cual le aseguró que podía tener grandes ganancias y que cuando se perdió la plata y todo lo proyectado se ganaría, no se hizo responsable pese a prometer que lo haría.

Originalmente invirtió $4000 (unos 2 millones de colones) y lo proyectado era ganar cerca de $15 mil en casi un año, entre marzo y diciembre del 2024.

Este tipo de negocios no son regulados en Costa Rica, por lo que López sabe que recuperar el dinero es prácticamente imposible y meter una demanda a quien era su amigo le saldrá hasta más caro, por lo que, al menos, quiere alertar a la gente de estos negocios y que no inviertan con este tipo de personas.

“Yo no quiero que esto le pase a más gente, yo hace tiempo ya me resigné que iba a perder el dinero, pero no quiero que esto le pasé a nadie más. Conozco a mucha gente que le ha pasado y no son escuchados porque esto anda a la libre en Costa Rica, nadie anda detrás de estas personas y empresas que lo que hacen es sacarles el jugo, sacarle el dinero a la gente, luego cierran, cambian de nombre y empiezan de cero y así se la han tirado años de años, quiero prevenir que no confíen en esta gente”, dijo.

LEA MÁS: Yael López busca relanzar su carrera en una tierra que lo adaptó como un paisano más

¿Cómo se fue Yael en la tira? Nos contó de manera detallada que amigo de apellido Marenco, la persona a la cual señala, primero le pintó un panorama que sonaba espectacular cuando estaba en una empresa llamada Mined.

“En enero del 2024 me contacta, me dice que hay una posibilidad de inversión en trading y que nos reunamos para hablar un poco más y cuadrar todo y así lo hacemos. Nos reunimos en Plaza Real en Alajuela, estuvimos hablando un rato, me enseñó los rendimientos que le estaba generando que eran de un 6 o 7%, yo obviamente ya había investigado que fueran reales, porque cuando son mayores a un 10 0 15 por ciento, es posible que sea una estafa más evidente.

“Me tomé mi tiempo, en febrero le dije que le entraba. A él le tocaba darme los rendimientos mes a mes. Primero le deposité $2 mill (más de un millón de colones) y que lo que yo iba invirtiendo se invirtiera de mes a mes. Según los rendimientos esperados, en diciembre tenía que darme entre $7600 y $8500 (4,3 millones de colones)”, dijo.

El trading, forex o criptomonedas es una inversión riesgosa que le ha salido cara a mucha gente.

La cosa se complicó cuando reinvirtó en otro tipo de negocio, la plata proyectada nunca le llegó y empezaron las excusas

“Los primeros dos meses todo anduvo bien, los rendimientos fueron de tanto y se reinvirtió, listo, todo bien, después me habló de una cuenta de ”fondeo”, que eso lo que usted hace es pagarle a una empresa para usar fondos más grandes. Compré una cuenta de $2000 que es lo que me sugirió, pasó todas las pruebas para poder hacer trading y después la cuenta queda liberada, con los dos mil ya pagaba una cuenta de $100 mil.

“Yo ya no hacía operaciones con dos mil, sino con cien mil, muchísimo dinero, se suponía que esa cuenta la pasaban en quince días, le debía decir a otra persona que la pasara y empezar a generar ingresos y que dependiendo de cómo se moviera el mercado se hacían retiros. Estas cuentas tienen una obligación de hacer entre un ocho y un diez por cierto para poder hacer retiros, es decir al menos diez mil dólares por mes, pero eso no pasó.

“Me dijo que la persona que le debía pasar el dinero no lo hizo, que perdieron el reto y al no cumplir la meta se pierde acceso a la cuenta y me llevó hablado con eso, me dijo que se hacía responsable que me lo pagaba, eso fue en marzo y hasta la fecha no lo ha hecho”, explicó.

Yael tenía muy claro que se corría un riesgo y hubiese preferido que le dijeran eso, que un montón de promesas que luego no se cumplieron.

López afirmó que en este tipo de negocios está metida mucha gente conocida en Costa Rica tanto los que invierten como las que manejan este tipo de empresas.

“Yo he sido muy compresivo, entiendo que pasó por problemas personales, no quiero hacerle un daño ni mucho menos, no soy una mala persona, no gano nada con eso, más que lo consideraba un amigo, pero es una excusa tras otra, yo tengo mi familia, mis hijos, pero no se hizo responsable.

“Estos días le escribí porque a inicios de mes me dijo que me pagaba o sino el fin de semana que pasó y ya no responde mensajes ni llamadas, ya se desligó de esta empresa y que ahora está con otro poyecto. ¿Con plata de dónde? ¿Cómo lo hace?, pero no tiene plata para pagarme a mí, hasta de vacaciones con la familia se fue.

“¿Si a él no le da vergüenza las cosas que hace, por qué a mí me dará hacerlo público? Que repito el fin es evitar que más personas caigan en esto”, comentó.

La Teja se contactó con Marenco, le llamamos y escribimos mensajes, pero no respondió tras varios días de tiempo, rechazó cualquier contacto.