Yael López marcó un hito especial para su carrera en el juego ante Herediano

Yael López fue uno de los anotadores de este sábado. Foto: Prensa LDA

Yael López, defensor de Alajuelense, difícilmente olvidará el partido de este sábado ante el Herediano, pero no solo porque hizo uno de los cuatro tantos con el que León humilló al Team, sino por algo más.

A los 21 minutos, el lateral derecho sorprendió con un derechazo que le rompió el marco al arquero Bryan Segura, un bombazo en el que se tuvo la confianza y lo celebró como pocos en su carrera.

Los goles son algo que no se le dan mucho, contabiliza solo cinco en la primera división, tres con Carmelita y otro con el Team, pero no se parecen en nada a este último, dado que ninguno fue tan espectacular.

¿Es el más bonito de su carrera? El defensor no dudó nada para respondernos. “Si, claro que es el más bonito, gracias a Dios me tuve confianza, le pegué, entró y nos salió muy bien”, respondió.

5 goles lleva Yael López en primera división

Al zaguero no se le reconoce mucho por pegarle desde afuera del área, tema que, afirma, ha venido trabajando en entrenamientos, y cuando le queda no dudarlo mucho. En su nivel, partido a partido, se ve una mejoría.

“La verdad me siento muy cómodo, el profesor me potencia mucho en mi forma de jugar, en ir mucho al ataque, me da esa confianza por lo que, gracias a Dios, las cosas se me están dando y quiero aprovechar la oportunidad”, destacó.

Su nivel también es halagado por la afición que destaca la regularidad de López, así como la lucha con Carlos Martínez, por la banda derecha, que está siendo dura, pero leal, a diferencia de lo que algunos pensaban, que el mundialista de Qatar 2022 llegaba para ser titular indiscutible.