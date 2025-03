Yankees en el centro del escándalo: sus bates ‘torpedo’ están en el ojo del huracán, ¿son legales?

Los Yankees de Nueva York están en la mira del mundo de las Grandes Ligas, pues se habla más de los bates ‘torpedo’ que han utilizado en este arranque de la temporada regular y que han generado controversia, que de las victorias que han tenido.

La novena de la Gran Manzana ha tenido tanto éxito en este inicio de temporada, que muchos la atribuyen a la idea de un físico de MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

Así son los famosos bates torpedo, que son más gruesos y pesados en la zona donde el pelotero más impacta la pelota. (MIKE STOBE/Getty Images via AFP)

Bates ‘torpedo’ son legales

Aunque la MLB confirmó que son legales, la polémica no ha parado desde que se dio a conocer la información.

Los Bombarderos sometieron a los Cerveceros de Milwaukee a una lluvia de jonrones para alcanzar nuevas marcas en las Grandes Ligas del béisbol.

La novena ganó el domingo 12x3 y completó la barrida de tres victorias en esta serie de apertura de la temporada, en la que acumularon un total de 36 carreras.

LEA MÁS: Mundial de Clubes: ¿Puede el TAS intervenir en caso de que la FIFA le juegue feo a Alajuelense?

Sumando los dos jonrones del jueves, los nueves del sábado y otros cuatro de este domingo, los Yankees igualaron el récord existente en ‘Las Mayores’ de 15 cuadrangulares conectados en los primeros tres partidos de una campaña, lo que ha causado curiosidad.

Marca de España señala que la innovación de los bates ‘torpedo’ se atribuye a Aaron Leanhardt, exanalista de los Yankees que fue contratado como coordinador de campo de los Marlins el invierno pasado.

“En realidad, se trata simplemente de hacer el bate lo más pesado y grueso posible en el área donde intentas hacerle daño a la pelota”, señaló Leanhardt.

Los bates están diseñados con más madera, que está concentrada en el área del bate donde es más probable que el bateador le pegue a la pelota. Dependiendo del swing y estilo de cada pelotero, el bate es ligeramente diferente, pero la forma del bate siempre está diseñada para maximizar el contacto en cualquier swing, precisa Marca.

Jazz Chisholm Jr. es uno de los que ha usado estos nuevos bates. (MIKE STOBE/Getty Images via AFP)

Marca afirmó que la MLB confirmó este domingo que los bates no violan las reglas de la liga ni las regulaciones de los proveedores de bates. La regla 3.02 establece que los bates no pueden tener más de 2.61 pulgadas de diámetro y 42 pulgadas de largo, algo que no ocurre.

Cabe decir que no todos los peloteros usan este tipo de bate. Los dos que más han destacado con esta novedad son Anthony Volpe y Jazz Chisholm Jr., pero también lo usaron en la serie Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Austin Wells y Ben Rice.

Aaron Judge, quien lleva cuatro vuela cercas en estos tres primeros partidos, no ha usado el bate torpedo.