Yeltsin Tejeda aclaró si Saprissa tiene un espacio en su futuro

El volante Yeltsin Tejeda habló de su futuro profesional y aclaró que en el Saprissa no han conversado con él.

Este miércoles, el jugador del Herediano compartió con los medios en el microciclo de la Selección Nacional y esto le dijo a Tigo Sports sobre las negociaciones con el Team.

“Seguimos hablando, mi agencia con el Herediano sigue hablando y la negociación ahí está. Como les dije hace unos días, estoy tranquilo, me voy a preocupar por jugar, tengo muchas cosas en qué pensar en la cancha, en el camerino de Heredia, hay partidos muy importantes por disputar.

“Es un tema que, aunque uno no quiera, cuando me preguntan tengo que hablar con mi agente. Me gustaría ir al extranjero, si se me da la oportunidad. No tengo que esperar a que llegue la Copa Oro, porque no pueden ser así las cosas. Tengo una responsabilidad con el equipo, me siento identificado y ellos saben lo que quiero, lo que se debe mejorar en el contrato”, comentó.

¿Qué nos puede decir del Saprissa, por el romanticismo, le toca el corazón por las raíces?

“Eso es más que todo con la prensa, porque no ha habido acercamientos”, comentó.