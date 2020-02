“Los franceses son muy territoriales con su idioma, a mí me dijo el entrenador le doy seis meses para que aprenda francés porque necesito que usted me entienda y no voy a dar las charlas en dos idiomas, entonces me puse las pilas, estuve en clases tres meses, entraba a YouTube a aprender, llevaba diccionarios, fue todo un esfuerzo”, recordó.