Yeltsin Tejeda: “Ellos me han hecho sentir muy importante”

Yeltsin gritó con todo su gol y con justa razón, el Team es campeón. (Alonso Tenorio)

Yeltsin Tejeda fue clave para que el Herediano conquistara su copa número 29 en la celebración de su centenario.

El aguerrido volante limonense, al minuto 81, marcó el segundo gol de los florenses anoche (el 2-2 del partido y el 3-2 en el global), que prácticamente mató las ilusiones de los morados, ya que solo les quedaban 9 minutos para intentar empatar la serie y más bien terminaron recibiendo uno más.

Pero eso no fue todo ya que, como es costumbre en él, no se guardó nada en el campo y fue uno de los jugadores más destacados del duelo.

[ Herediano está de luto, falleció padre de Jafet Soto ]

Luego del partido, Tejeda aseguró que el Team está listo para grandes cosas.

“Este grupo tiene hambre, tiene buenos jugadores y el día que regresemos a entrenar, lo haremos pensando en el título y en llegar a competiciones internacionales.

“Vine al Herediano pensando en una sola cosa, en jugar para salir campeón y ahora me siento muy bien aquí. Ellos me han hecho sentir muy importante”, afirmó.

Tejeda ya es un consentido de la afición. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un año muy difícil

El presidente florense, Juan Carlos Retana, agradeció a los aficionados el apoyo y la confianza que han depositado en su gestión.

“Fuerza Herediana ha hecho todo lo posible por los heredianos y este título es para la afición.

“Definitivamente nuestra misión es ser campeones, campeones en el año del nacimiento y campeones en el año del centenario”, añadió.

Retana destacó que la unión del grupo fue clave en un año que catalogó como muy difícil.

“Lo que me interesa (cuando le preguntaron por Saprissa) es que somos campeones, me tomaré una foto con dos títulos del centenario, que eso no lo tiene casi ningún club”, añadió.

El gerente general del club rojiamarillo, Jafet Soto, le dedicó el título a su papá, don Luis Fernando Rodríguez, quien falleció en el mes de abril por complicaciones derivadas del covid-19.

“Gracias por el apoyo que nos dieron desde el inicio, a las familias de todos que han sido sacrificadas.

“Este título se lo dedico a mi padre que está en el cielo, le dije que en el centenario seríamos campeones, igual que al papá del Chino (Díaz) y de Alejandro (Oviedo), que es un ángel”, manifestó.