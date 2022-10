Yeltsin Tejeda: “nunca dudé de mí”

El volante del Herediano, Yeltsin Tejeda volvió a la cancha para el juego contra Saprissa. John Durán.

El volante del Herediano, Yeltsin Tejeda, confesó que pasó momentos difíciles, luego de lesionarse y no saber cuándo volvería a las canchas.

El mediocampista se lastimó el tobillo izquierdo durante un juego contra el Real España, por la Liga Concacaf y no se sabía si estaría listo para el cierre del campeonato y para una posible convocatoria a la Copa del Mundo de Qatar, que se iniciará el 20 de noviembre.

El limonense volvió a la competencia el miércoles anterior, para el primer juego de la final de la segunda fase ante Saprissa y atrás quedó esa molestia, pues Yeltsin estuvo puras tejas en el duelo contra los morados.

“Estuve un mes fuera y mucha gente dudaba que podía regresar, pero nunca dudé de mí. Estuve tres semanas parado y una semana con una bota, sin poder caminar. Eso es algo que nadie ve y yo hice mucho para estar aquí.

“Muchos me decían que no jugara, que estuviera tranquilo. Sin embargo, yo me sentí bien, al 100%, porque hice un trabajo increíble con los preparadores físicos, con el fisioterapeuta, con todos los miembros del cuerpo médico del Herediano”, añadió.

Los florenses le dedicaron el gol a Orlando Galo. John Durán.

Dolidos

Visiblemente angustiado, el capitán rojiamarillo no ocultó su tristeza por la situación de su compañero Orlando Galo, quien al parecer dio positivo en una prueba de dopaje.

“Para el grupo ha sido muy difícil y para él es algo duro. Nosotros lo queremos muchos, sabemos lo que le ha costado y yo lo quiero como un hermano. Le queremos dedicar el campeonato. No pudo estar con nosotros en el primer juego; sin embargo, estamos seguros que todo le saldrá bien y muy pronto estará de nuevo con el grupo, dijo.

30 años tiene Tejeda.

También habló del sentir del propio jugador sobre lo que le ocurre en este momento.

“Orlando está golpeado. No esperábamos esto. Él es un jugador que se ganó la afición por su valentía y garra. Le dedicamos todo nuestro apoyo y vamos a darlo todo para ser campeones, se lo merece”, agregó.