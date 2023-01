Yeltsin Tejeda, ¿se va o se queda en Herediano?, esto dijo el jugador

El volante Yeltsin Tejeda dice que puede aún aportar mucho y se ilusiona con la posibilidad de salir del país. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El volante del Club Sport Herediano, Yeltsin Tejeda, reconoció que desea volver a jugar en el extranjero, pero que no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa.

Pese a no tener una oferta en concreto, Tejeda dice que se ilusiona con la posibilidad de salir del país porque aún cree tener mucho que aportar en el fútbol internacional.

“Me gustaría salir, todo lo voy a dejar en manos de Dios y si llega algo, lo hablaré con mi familia, lo hablaré con los que siempre han estado conmigo”, expresó este jueves en conferencia de prensa.

Eso sí, dijo que en Herediano se siente muy contento y cómodo y no tendría inconveniente alguno en quedarse.

“Siempre quiero lo mejor para mí y para mi familia. Me siento bien físicamente, en un buen momento de mi carrera y no voy a cerrar ninguna puerta. Si llega me tocará verlo en el momento, revisarlo, me tocará ver si es bueno para mí”.

Por el tres veces mundialista han habido varios equipos internacionales que han preguntado, según han revelado personeros del equipo, como Jafet Soto, gerente general.