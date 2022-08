Yirlany Hernández: “Me vi donde tenía los huesos de la rodilla salidos”

Yirlany Hernández describió, mediante respuestas escritas para La Teja, cómo fue la dolorosa lesión que sufrió el viernes 5 de agosto en un juego ante Países Bajos y que la dejó fuera del Mundial Sub 20 2022. Como consecuencia de dicha lesión, ella estará al menos nueve meses de baja.

Yirlany Hernández dice que se vio los huesos de la rodilla salidos. (Cortesía)

- El día que se lesionó, ¿supo que era algo grave o albergaba alguna esperanza? ¿Cómo fue la jugada?

- “Me pasaban muchas cosas por la mente. Claro que sentía y sabía que era una lesión grave, me dolía demasiado, recuerdo que fue una jugada donde estiro el pie derecho para llegar al balón y la otra jugadora venía y creo que chocamos. Mi rodilla izquierda se hizo para dentro. Me vi donde tenía los huesos de la rodilla salidos, me asusté del dolor y estiré el pie y se acomodó el hueso”.

- ¿Quién ha sido su refugio, las personas que la han consolado en estos momentos tan difíciles?

- “Toda mi familia, siempre han estado pendientes de mí. Mi abuela se vino desde Siquirres al día siguiente que llegué a mi casa para ayudarme en todo, como mi mamá trabaja, entonces yo me quedo sola en la casa. Vino para ayudarme con todo”.

- ¿Le hubiera gustado estar presente con ellas en el Mundial, dando apoyo moral y sobre todo, sirviendo de inspiración a las muchachas?

- “¡Claro que me hubiera gustado! Pero también entiendo que se necesitaba una jugadora y sé que esa jugadora que llamaron en mi lugar nos va a ayudar bastante en el campo. Y aunque no esté con ellas en la cancha, voy a estar afuera apoyándolas en todo momento”.

- Su fe y sus convicciones y fortaleza espiritual, ¿le han ayudado a sobrellevar mejor el momento?

- “Claro, uno de mis principales refugios es Dios, eso me da mucha tranquilidad porque entiendo que todo pasa por algo. A veces no entendemos por qué sí o por qué no. Dios tiene el control de todo y solo me queda ser fuerte, recuperarme de la mejor manera y con la mejor actitud”.