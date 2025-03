Yokasta Valle enfrenta una complicada batalla con el fin del volver a pelear

Yokasta Valle confesó este viernes que ha sido muy difícil para ella subir de peso en su objetivo de pelear este 29 de marzo contra Marlene Esparza de Estados Unidos.

Yokasta Valle no se sube al ring desde noviembre del 2024. (Archivo/Archivo )

La pelea será oficial por las 112 libras, dos pesos más arriba del habitual de Valle. Recordemos que Valle es campeona mundial de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo, que obtuvo el pasado 1 de noviembre del 2024.

La pelea no es por título mundial, es una pelea para hacer récord en 112 libras, así que su título no está en peligro.

“No ha sido fácil, he cambiado muchísimas cosas, cenar más proteínas, siempre estar hidratada”, expresó.

Yokata Valle, boxeadora costarricense, peleará en las 112 libras contra Marlene Esparza

Yoka dijo que su cuerpo está acostumbrado a llegar a 105 libras, pero que el entrenamiento la hace bajar de peso, no subir.

“Por eso tengo que tener una comida extra diferente, sentirme con masa muscular, mantenerme fuerte”.

LEA MÁS: Yokasta Valle vuelve a ser campeona del mundo al ganar un duro combate ante Elizabeth López

Yoka ya está en el peso, es decir, ha subido siete libras en unos 18 días.

“Por qué subir dos pesos, porque soy una mujer de retos, me ofrecieron la pelea y dije, ¿por qué no? Para crecer en el boxeo femenino se tienen que pelear las mejores contra las mejores y como eran pesos diferentes, me tocó subir”, añadió.

La última pelea de Yoka fue ante Elizabeth López, cuando ganó el título mundial de las 105 libras en Liberia.