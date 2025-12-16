Yokasta Valle está lista para lo que será la pelea de su vida

La boxeadora Yokasta Valle está lista para su debut con su nueva promotora MVP, este viernes 19 de diciembre.

La pugilista costarricense se medirá ante la mexicana - estadounidense Yadira Bustillos, conocida como “La reina”, para defender su título WBC.

Yoka llega a este combate con un récord de 33 victorias, 10 por nocaut, y tres derrotas. Por su parte, Bustillos tiene 11 victorias y solo una pérdida.

En los últimos meses, Valle ha estado en México, preparándose para la pelea y esto dijo sobre su estreno con la promotora del YouTuber Jake Paul.

“Los campamentos no son fáciles, pero son los que me gustan, para dar una mejor versión de mí misma en cada pelea. Uno siempre aprende y seguimos enfocados en lo que es esta gran pelea.

“Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento, es mi debut con MVP y tengo que dar una gran actuación; y a pesar de que tengo 10 años en el boxeo profesional, siento que este es mi inicio y voy a darlo todo para representar a Costa Rica”, afirmó.

Yokasta Valle debutará con la promotora MVP, este viernes 19 de diciembre. Foto: Kevin Lonja. (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

La preparación de Yokasta

El combate de Yokasta será transmitido por la plataforma Netflix, a partir de las 7 de la noche, hora tica, en la velada donde la pelea estelar es entre Jake Paul contra Anthony Joshua.

Valle promete una versión mucho más depurada y fuerte luego de meses intensos de preparación. Inicialmente, la pelea de la tica estaba programada para el jueves 14 de noviembre.

“Siempre nos preparamos bien, a pesar del cambio de fecha, mi entrenador ‘Panda’ Najar, busca ajustar el programa de entrenamiento y seguir con la buena preparación.

“Estoy muy emocionada por la pelea, en una gran plataforma y sí se puede estar en Netflix, los sueños se pueden hacer realidad”, destacó.