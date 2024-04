¿Yokasta Valle estaría dispuesta a tener una conversación con Seniesa Estrada fuera del ring?, esto respondió

La boxeadora costarricense Yokasta Valle respondió a una de las preguntas que muchos querían hacerle, sobre si conversaría con la campeona absoluta de las 105 libras, la estadounidense Seniesa Estrada.

Yokasta Valle dijo que Seniesa Estrada es bien odiosa.

Se lo preguntó la periodista Glenda Umaña, quien hizo una transmisión en vivo en su cuenta personal de X (antes Twitter) y donde tuvo a Yoka para hacerle muchas preguntas, con un tono más íntimo.

Glenda le preguntó que si se reuniría con Seniesa en un contexto que no fuera el deportivo y la boxeadora nacional contestó que no cree posible tener una conversación con su rival porque es “odiosa” y no habla español.

Estrada derrotó a Valle el Viernes Santo en el Diamond Desert Arena, en Las Vegas, por decisión unánime, aunque llena de polémica .