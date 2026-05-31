Yokasta Valle estuvo a poco de dejarse el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos.

Este sábado, la tica se midió a la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez y en el cierre del enfrentamiento, la costarricense se cayó y fue derrotada por la azteca.

Si Yoka se dejaba la victoria, sumaba su sétimo título mundial en tres diferentes categorías y le permitía ser una de las boxeadoras con más títulos mundiales a través de su carrera deportiva.