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Yokasta Valle estuvo a poco de dejarse el título mundial de las 108 libras

La boxeadora costarricense no pudo dejarse el título mundial de las 108 libras y fue derrotada por la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Yokasta Valle estuvo a poco de dejarse el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos.

Este sábado, la tica se midió a la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez y en el cierre del enfrentamiento, la costarricense se cayó y fue derrotada por la azteca.

Si Yoka se dejaba la victoria, sumaba su sétimo título mundial en tres diferentes categorías y le permitía ser una de las boxeadoras con más títulos mundiales a través de su carrera deportiva.

Yokasta Valle Lourdes Juárez Pelea título mundial 108 libras del CMB El Paso, Texas, Estados Unidos 30 de mayo del 2026 Fotografías: José Pérez
Yokasta Valle cayó ante la mexicana Lourdes Juárez y no se dejó el título mundial 108 libras del CMB. Foto: José Pérez. (Fotografías: José Pérez/La Nación)

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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