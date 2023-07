Yokasta Valle fue retada por una boxeadora y la campeona del pueblo le respondió con todo

Yokasta Valle no le tiene miedo a nadie. (Marvin Caravaca)

Las palabras de Yokasta Valle dejaron sorprendidos a los espectadores de una pelea de boxeo.

La campeona del pueblo estuvo presente en la pelea de Seniesa Estrada y Leonela Yúdica, en Las Vegas, Estados Unidos, el viernes.

En esta, por una decisión unánime, Estrada venció a Yúdica.

Yokasta Valle no se quedó de brazos cruzados.

Con miras a una pelea por el campeonato indiscutido de las 105 libras, Valle subió al ring y en un video compartido en su cuenta de Instagram, se ve donde el presentador le traduce unas palabras muy retadoras en inglés de la boxeadora Estrada:

“No solo le voy a ganar a Yokasta, le voy a ganar a su entrenadora”, por lo que Valle, no se quedó de brazos cruzados y le respondió: “Bueno yo soy una campeona de verdad, la número uno, he ido a España, Alemania a varios países, mientras ella es campeona de casa, yo me he arriesgado y soy campeona en tres categorías diferentes, podemos ir a Costa Rica y pelear, yo lleno estadios, no teatros”.

Los asistentes presentes, con la traducción del presentador, empezaron a hacer bulla, ya que Yoka se mandó valiente a contestarle a Estrada.

Yokasta Valle se mandó con todo a contestarle a la boxeadora Seniesa Estrada

En el mismo video, que Yokasta subió a redes, escribió: “A este nivel todo es negocio, nada personal. Todo nuestro equipo está listo, nuestra oferta ha sido enviada. ¡Llenemos el estadio y demostremos que las mujeres también pueden hacerlo!”, escribió.