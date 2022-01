Yokasta Valle le dio un respiro a su cuerpo: paseó, disfrutó del mar y hasta se dio gusto comiendo pizza

La campeona del pueblo presumió su cuerpazo en las playas guanacastecas. Instagram.

La boxeadora Yokasta Valle necesitaba darse un respiro y por eso guardó los guantes por un par de semanas y se fue a disfrutar de unas merecidas vacaciones con su familia.

La campeona del pueblo hizo maletas y jaló a Guanacaste con su mamita, doña Azucena; sus hermanas Naomy, Lenda y Francinny, y con su sobrina Megan.

“Tenía rato de no disfrutar con mi familia, me perdí en la playa y la pasé increíble, lo ocupaba y no solo por el descanso físico, sino por lo mental, por la pandemia y por todo lo que ha estado pasando.

“Después de cada pelea tengo si acaso unos días para descansar y de una me pongo a entrenar, ha sido un año difícil y necesitaba las vacaciones, pasar tiempo con mi familia y nos escapamos a Santa Teresa y a Hacienda Pinilla”, contó.

Yoka confesó que se dio una serie de gustitos con la comida y hasta hizo una pausa en su rutina de entrenamientos.

“Además de descansar en la parte física, necesitaba un respiro para mi salud mental. Con tantas peleas seguidas había que tener un descanso completo y fui a caminar, porque el cuerpo me pedía hacer algo, pero dejé de lado mis dos sesiones de entrenamientos diarios.

“Disfruté el nadar, la playa y hasta me di gustos con la comida. Comí pizza y helados, porque a veces me tengo que privar de ciertas comidas por la dieta”, dijo la campeona mundial de las 105 libras.

Yoka se fue a pasear en su nuevo chuzo eléctrico. Instagram.

“¡Qué cuerpazo!”

A la pugilista se le vio bien cómoda en la playa, luciendo con orgullo ese cuerpazo que tiene, que pareciera fue tallado por los dioses del Olimpo.

Yokasta se considera una mujer vanidosa y por eso le gusta verse bien dentro y fuera del ring. Nos contó que fue piropeada por quienes la vieron en las playas guanacastecas.

“Me pedían fotos y me decían: ‘¡Qué linda!’, que me veo mejor en persona y me piropeaban mucho, sobre todo las mujeres.

Estrenando chuzo. La boxeadora fue a pasear con su nuevo carro, un Byd S1 Pro 100% eléctrico, que le regalaron en el mes de diciembre.

“Me decían: ‘¡Qué cuerpazo, ya quisiera tener un cuerpo así', y me dejaban tomarme fotos con sus esposos porque era yo”, comentó.

La campeona reconoció que es bonito sentir el apoyo de los ticos y más de las mujeres, en un mundo en donde hay mucha competencia.

“Me gusta apoyar a las mujeres y sentir que ellas me apoyan es bonito. Los hombres también me hacían buenos comentarios, todos con respeto, me decían: ‘¡Qué guapa, sos una campeona!’, y siempre es bonito sentir el cariño de la gente”, destacó.

La boxeadora disfrutó sus vacaciones como hace tiempo no lo hacía. Instagram.

Con todo en el 2022

En este nuevo año, la atleta espera tener unos tres o cuatro combates y por eso este lunes retomó los entrenamientos. Su promotor, Mario Vega, ya está conversando con quienes serían sus posibles rivales y cruzan los dedos para que la primera pelea sea en el primer trimestre del 2022.

“Quiero unificar títulos mundiales y yo le confío todo a mi promotor. Solo tengo que estar lista para cada pelea, pero este año quiero enfrentar a las mejores del mundo, participar en esas peleas rudas que a mí me gustan”, afirmó.

Vega detalló que de momento no tiene fecha para el primer encuentro de Yokasta, pero lo que tienen claro es que van a trabajar para mejorar el salario de la boxeadora.

“Hace poco llevé a un peleador a Japón y hubo ganancias de $100 mil (unos 64 millones de colones), en cambio con Yokasta hubo ganancias por $5 mil (unos 3,2 millones de colones) en la última pelea por el título mundial, una diferencia bastante grande y estamos trabajando para que las próximas peleas sean importantes para ella”, dijo el representante.

Yokasta quiere enfrentar a Seniesa Estrada, campeona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Instagram.

Yokasta es campeona de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo y desea arrebatarle el título a la gringa Seniesa Estrada, campeona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Además, tienen en la mira a la alemana Tina Rupprecht, campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y también a la vietnamita Nguyen Thi Thu Nhi, que en octubre se proclamó monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Creo que Yokasta es la deportista más activa que hay en este momento y estamos negociando para que vaya a pelear a Nueva Jersey, que se reúna con la colonia tica allá en Estados Unidos.

“Estamos buscando el crecimiento en la parte deportiva, que unifique todos los títulos y mejore la parte económica y esperamos que las peleas sean lo más pronto posible”, destacó Vega.