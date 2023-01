Yokasta Valle: “Lo que me pongan, lo hago”

La boxeadora nacional, Yokasta Valle, expresó que el 2022 ha sido el mejor año de su carrera profesional pero que el 2023 será espectacular.

Es consciente de que el listón está muy alto, pues realizó cinco peleas y todas las ganó y logró unificar los títulos de las 105 libras y de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organizacioń Mundial de Boxeo (OMB). Además fue proclamada la mejor boxeadora del año por la promotora Golden Boy y la boxeadora del 2021 por la FIB. O sea, superarse a sí misma no será fácil.

Yokasta es doble campeona mundial en las 105 libras y en las 108 libras. (Marvin Caravaca)

-¿Qué resumen hace del 2022?

- Es el mejor de mi carrera, pero el 2023 estoy más que motivada para que sea mejor aún, se que vienen grandes peleas. Tengo la ayuda de Mario Vega con Golden Boy que nos da otro nivel. Vamos a estar más activos, ya nos dieron fechas de pelea en febrero, habrá una pelea, y luego en abril.

- Usted ha tenido que subir de peso para pelear contra Evelyn Bermúdez en las 108 libras y había bajado de peso en el 2016 cuando ganó el título de las 102 libras contra Ana Victoria Polo, ¿qué cuesta más?

Yokasta Valle: “Llegó mi regalo de Navidad”

- Las dos resultaron fáciles, el hecho de subir y bajar de peso, es cuestión de entrenamiento. Yo corro mucho, entreno mucho, a veces bajaba más de peso, y hay que comer más pasta cerca de la pelea, muchos boxeadores no lo hacen, pero tengo un metabolismo rápido entonces me facilita. El entrenamiento es fuerte, de alta exigencia porque uno siempre debe estar en forma y listo.

- Haber ganado títulos mundiales en tres categorías diferentes (también ganó el de las 102 libras en el el 2016), ¿la coloca al nivel de Alexis Argüello, Mano de Piedra Durán, el Chocolatito González?

- Eso es un proceso, soy bicampeona en 102 libras en el 2016, luego en 105 libras y ahora en 108, es difícil; no es cualquiera el que lo hace, estar a la par de grandes leyendas me motiva, tal vez pueda superarlos. Dios primero pueda tener adelante una cuarta división.

Yokasta Valle tiene muchos admiradores por su belleza y ella muestra sus atributos sin complejos.

-¿De qué estamos hablando?

-Para arriba, las 112 libras, no sé en qué plazo, ahorita el objetivo es unificar los (títulos) que tengo, tenemos dos títulos (dos en 105 y dos en 108 libras), faltan dos más (para ser campeona mundial absoluta). He pedido la pelea contra la alemana Tina Rupprecht (campeona alemana en 105 libras) pero nada.

- ¿Y cree que habrá pelea contra ella?

-He pedido varias veces, pero no se ha podido... Que se hace en Costa Rica, al final decían que no, este año antes pelear con Evelyn Bermúdez hicimos algún intento con Tina. Dijo que no iba a pelear en el año y al final tuvo una defensa en Alemania. Me esquivó, ahora vi que va a pelear en marzo, quiero pelear contra la que gane, con la que sea.

Yokasta Valle reta a boxeadora alemana

-Este año disputó cinco peleas y obtuvo cinco triunfos, ¿qué le dice eso?

Una de las boxeadoras con quien quiere pelear Yoka es la alemana Tina Rupprecht. (Cortesía)

- Definitivamente es mi momento, he llegado a la madurez -como uno dice- boxísticamente. Todo lo que me pongan lo hago, somos un equipo unido. En Puntarenas corrí en la playa, siempre estoy en algo para no dormirme y poder agarrar cualquier pelea. Es la forma en que estaba lista para aprovechar la oportunidad y tomar una pelea con nueve días de anticipación. Ya no solo soy reconocida a nivel de nacional e internacional ahora me dicen, ¿cuándo pelea en Los Ángeles? La gente me apoya y quiere verme pelear.

-¿Cuál fue la rival que más le costó?

- Definitivamente la de Evelyn Bermúdez, estaba invicta, los promotores decían que a ella nadie le gana y eso me dejó más picada y me dije, ‘le voy a ganar’. No fue nada fácil, tenía ocho defensas, fue… guau, una pelea dura pero me gusta, es dar espectáculo. Estaba arriesgando, era todo o quedarme sin nada, si perdíamos esa pelea perdíamos los títulos de la 105 libras; era perder, era todo o nada.

- Julianna la ‘China’ Rodríguez dijo que un sueño de ella era una velada junto a Yokasta y Hannah Gabriels, ¿lo ve posible?

- Por supuesto, es algo lindo, a la gente le encantaría, no solo con chicas, que haya hombres también, que esté mi hermana. Tenemos una promotora que ayuda a muchachos nacionales y la idea es que siga creciendo, un proyecto así sería bueno.

- ¿Vamos a ver a Yokasta Valle peleando en Costa Rica en el 2023?

Yokasta Valle recibe galardón como la boxeadora del año de la FIB

- Pienso que sí, puede ser posible que Mario Vega (el manager) quiera que pelee en Costa Rica y hago lo posible para que Golden Boy o cualquier otra empresa lo haga posible.

- ¿Qué le pidió al Niño?

- Soy la que da regalos, casi no recibo porque esperan que les dé, hice un amigo secreto con amigos y con la familia, y me dieron ropa. Pero mi regalo son los títulos, los tengo, unificados en dos categorías, soy la mejor peleadora del año …ese es mi regalo.