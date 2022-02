Yokasta Valle pegó doble este domingo, ya que votó y amarró pelea para unificar título mundial

Yokasta Valle Yokasta Valle votó a las 7 a.m en Paso Ancho, Foto: Cortesía.

Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de Federación Internacional de Boxeo ha tenido un domingo muy provechoso.

Yoka se levantó a las 3:45 a. m., para correr en los alrededores del volcán Poas, luego a las 7 a. m., jaló a votar en Paso Ancho y antitos de las 10 a. m., comentó que tenía otra pelea confirmada.

Así de activa estuvo la mañana de la “Campeona del Pueblo”, pues apenas unas horas después de depositar su voto en las urnas le confirmaron que peleará ante la vietnamita, Thi Thu Nhi Nguyen, campeona mundial de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo.

“Acabamos de cerrar la pelea por la unificación de títulos de ambas empresas, la pelea será el 25 de marzo acá en Costa Rica, lo que nos tiene realmente muy emocionados, estamos analizando en dónde lo podemos hacer porque es una oportunidad muy grande.

“Si Yoka gana, lograría el segundo título de su categoría, ya dos de los cuatro. Es un domingo muy importante no solo por las votaciones, sino por esta noticia que recibimos”, confirmó a La Teja, Mario Vega, mánager de la campeona, tan solo unos minutos después de saber la noticia.

La pelea por ese campeonato será muy ruda, pero Yoka espera prepararse de la mejor manera para triunfar y poder enfrentar a las otras dos campeonas de su peso.

Cuando hacía fila para votar, Yoko nos explicó que luego de analizar las distintas propuestas se definió por un candidato.

“Es un momento muy importante para el país, lo principal es tomar una decisión obviamente informada. Hay que pensar más que nunca a quién le damos los votos y no solo al presidente, sino a los diputados que es fundamental también.

“Ir a votar es como otra pelea muy importante para mí, porque en este caso es algo para el país, una decisión que nos compete a todos. Tenemos un país vecino que no tiene ese privilegio y nosotros que lo tenemos debemos aprovecharlo, definir quién será nuestro líder”, explicó la campeona.

Un aspecto que Valle tomó mucho en cuenta y se ha hablado mucho en este campaña es el tema de la mujer, del cual es toda una abanderada.

“Yo que apoyo tanto a la mujer he tratado de dar mi granito de arena, concientizar, hablar, ya que tengo las plataformas para que me escuchen, motivar a las mujeres para que no callen. La agenda del tema de la mujer también me pareció muy importante a la hora de elegir mi voto”, destacó.