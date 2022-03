Yokasta Valle pulseará mantener título mundial peleando hasta el último minuto (video)

Como siempre, Yokasta Valle lucía impresionante sobre la báscula, que nunca ha sido rival para ella. Foto: Kevin Loja.

Mientras que la selección nacional se juega esta semana el boleto a Catar 2022, Yokasta Valle, campeona del mundo en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, también se juega grandes cosas este viernes cuando exponga su título ante la japonesa Sana Hazuki.

Al igual que muchos, Yoka está bien matriculada con la Sele y espera que un poco de su fuerza se pase a los jugadores. El biquini de dos piezas rojo y azul con el que lucía espectacular en el pesaje previo a su combate era una muestra de ese apoyo.

“Definitivamente tenemos una semana en la que tenemos que combatir hasta el último minuto, tanto la Sele como yo, en mi caso es hasta el último segundo, darlo todo siempre. Lo que ocupamos los dos es el apoyo de todos los ticos para que salgamos adelante”, nos dijo este jueves en la ceremonia del pesaje adonde acompaños a la campeona del pueblo.

La reina tica se medirá a la nipona en una revancha de la pelea del 30 de enero del 2021, cuando Valle triunfó ante la asiática en un combate bastante reñido.

Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, derrotó al pesaje este jueves, previo a su pelea de este viernes ante la japonesa Sana Hazuki. "Me siento emocionada, lista para que suene la campana", dijo la campeona del pueblo. Yoka para variar lució espectacular en un vestido de baño con los colores de Costa Rica, con lo que también mandó un mensaje de apoyo a la Sele para el juego de este jueves ante Canadá Posted by La Teja on Thursday, March 24, 2022

Ahora para Yoka las cosas serán más explosivas, dado que entre dos rivales que ya se conocen, el combate será muy socado desde el primer round.

“Me siento superbién, emocionada, lista para que ya suene la campana y que comience la pelea, cualquiera pensaría que una revancha es fácil y al contrario, es más dura porque ya nos conocemos. Puede decirse que no empezamos del round uno sino desde el once de una vez”

“En esta pelea habrá cero estudio, apenas suene la campana, desde el primer segundo verán mucho intercambio de golpes, siguiendo la estrategia, he visto los errores que cometí la vez anterior, conozco las fortalezas y debilidades de ella y voy a tratar de aplicar todo eso en el ring”, comentó.

Un detalle que ilusiona bastante a Yoka es que será la primera defensa que realice fuera del Gran Áream Metropolitana, pues la pelea se realizará en la Expo Ganadera en Ciudad Quesada, San Carlos, a partir de las 9 p.m.

Yokasta Valle ya tiene muy claro el estilo de pelea Sana Hazuki. Foto: Kevin Loja.

“San Carlos me encanta, la gente, el lugar y no les llevamos cualquier pelea, sino un gran evento de nivel internacional, mi cuarta defensa del campeonato, es algo que me motiva muchísimo. Soy la campeona del pueblo y por eso no solo puedo pelear en San José sino alrededor de Costa Rica”.

Cartelera femenina

A la campeona le enorgullece demasiado ser quien encabece una cartelera que será 100% femenina y en la que estarán otras púgiles de talla mundial como la estadounidense Maricela Cornejo, excampeona del título internacional femenino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. (CMB)

Además en la cartelera también peleará Naomy Valle, la hermana menor de Yoka, quien el 26 de febrero debutó ante la nicaragüense Heydi Fernández, con quien se verá de nuevo las caras.

“Definitivamente es algo que dice muchas cosas y que nosotras las mujeres estamos dominando el boxeo. Las chicas de afuera se sorprenden del apoyo que tengo acá en Costa Rica, por algo es que en su país no sienten ese apoyo o es muy marcado las diferencias entre hombres y mujeres y ven acá que las que mandan, quienes han dado el paso al frente es el boxeo femenino, por eso vienen acá”, agregó.

Naomy Valle, hermana menor de Yokasta Valle, también se subirá al ring este viernes. Foto: Sergio Alvarado

Con Yoka hay que mantener ese apoyo intacto para que el cinturón siga en Tiquicia aunque la nipona haya dicho durante el pesaje que se toparán una sorpresa y se llevará el cinturón. Con la campeona también hay que estar hasta el último minuto.