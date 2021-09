Yokasta Valle rechaza pelea porque teme por su vida

La boxeadora nacional Yokasta Valle sorprendió a propios y extraños este lunes cuando anunció que rechazaría una pelea.

Valle realizó un en vivo en Facebook para contarles a sus seguidores que le había salido una pelea contra una contrincante a la que le tiene miedo porque pega tan fuerte que ella teme por su vida.

Ni loca se le metería al tren la campeona del pueblo. Foto: Albert Marín para la Nación. Ni loca se le metería al tren la campeona del pueblo. Foto: Albert Marín para la Nación. (Alber Marín)

“Ustedes me conocen, soy una boxeadora fuerte, disciplinada y nunca digo que no a una pelea, pero muchas veces cuando el rival excede mis capacidades se tiene que rechazar.

“Hace poco recibí una invitación de una pelea, al principio no sabía si iba a aceptarla o no, estaba indecisa, pero la rechacé porque es imposible que le gane a la rival”, dijo con humildad.

Conforme avanzó la transmisión, la boxeadora fue dando detalles sobre quién fue la rival que se había atrevido a retar a la campeona del pueblo.

“Imagínese que yo peso 48 kilos y mi oponente 160 mil kilos. Además, solo el año pasado eliminó a diez personas”, expresó.

Cuando la gente estaba más enganchada que nunca, la boxeadora reveló que ese enorme oponente al que nunca podría enfrentar era el tren. Muchos respiraron aliviados, porque jamás imaginaron que Yoka rechazara un combate, mientras que ella instó a sus seguidores a ser respetuosos con este medio de transporte.

“Hablo del tren, tengo mucho miedo de estar al frente y es algo a lo que jamás voy a decir que sí, jamás en la vida le iba a ganar por más preparada que esté.

“Hay que tener cuidado al transitar y caminar por las vías del tren, solo el año pasado más de cien personas perdieron la vida o sufrieron lesiones de consideración”, citó la pugilista a modo de recomendación.

Yokasta hace un llamado a respetar y tener mucho cuidado con el tren. Foto Alonso Tenorio Yokasta hace un llamado a respetar y tener mucho cuidado con el tren. Foto Alonso Tenorio (ALONSO TENORIO)

“Respeten al tren porque es un contrincante al que siempre hay que respetar. Esta es una pelea que no puedo aceptar y ustedes tampoco se le pueden meter, no se la pueden jugar. Respeten las vías del tren porque están en riesgo sus vidas, ya sea que anden en moto, en carro o caminando. No se fijen una vez ni dos, fíjense hasta diez veces hasta de cruzar”, dijo.

Yokasta recordó que es prohibido para un transeúnte caminar por las vías del tren, según la Ley de Tránsito, y aconsejó a los que andan en carro a no andar audífonos o que escuchen música bajita para que puedan oír al tren cuando se aproxima.

Ya lo ven, Yokasta nos habló de una pelea en la que nos enseñó a no desafiar al tren, porque el nocaut puede ser mortal.