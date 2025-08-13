Yokasta Valle se visualiza de esta forma al firmar con su nueva promotora

Yokasta Valle se unió a la promotora de Jake Paul. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Yokasta Valle cerrará el 2025 con cambios importantes en su carrera. La pugilista se despidió de su antigua promotora Golden Boy, para sumarse a la de Jake, Paul Most Valuable Promotions, una de las más importantes del mundo.

Yoka y su hermana Naomy participaron en un evento junto con Nakisa Bidarian, cofundador de la promotora MVP, para dar la noticia, en el estadio Nacional.

En marzo del 2025, su hermana Naomy Valle también había firmado por cuatro años con la promotora de Paul, quien es un famoso influencer, pero también boxeador, que además, ha impulsado la carrera de grandes pugilistas.

LEA MÁS: Yokasta Valle cumplió uno de los sueños más grandes de su carrera este miércoles

Yoka se mostró feliz por la alianza y dijo que la promotora quiere ponerla en los mejores espectáculos del mundo.

“Me visualizo en un gran espectáculo, me dijeron: ‘No la vamos a poner en cualquier evento’. Siento que será una pelea por unificación, con una de las mejores, y el espectáculo será algo grande.

“La verdad es que me van a tratar como una reina, es increíble lo que hacen; por ejemplo, fui al evento cuando firmaron a Naomy, y las atenciones son de otro nivel”, añadió la campeona del pueblo.

El evento se hizo en el estadio Nacional. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Yokasta Valle apadrina y lanza al profesionalismo a aguerrida boxeadora de 19 años

Mario Vega, promotor de Yokasta, recalcó que la empresa MVP quiere hacer una pelea en Costa Rica.

“Se quería una pelea muy grande. Me dijeron que querían poner a Yoka en diciembre en un evento en Puerto Rico, una pre estelar con Amanda Serrano (boxeadora puertorriqueña), pero vieron algunos lugares del país y dijeron que querían hacerla acá”, manifestó.