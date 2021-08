Yokasta Valle volverá al ring este sábado con un reto bastante pesado

Yokasta Valle volverá al ring el próximo sábado en el Mall Oxígeno. Fotografía: Juan Diego Villarreal Yokasta Valle volverá al ring el próximo sábado en el Mall Oxígeno. Fotografía: Juan Diego Villarreal

La campeona del pueblo está lista para su siguiente reto.

Este sábado en el Mall Oxígeno, en Heredia, Yokasta Valle, monarca en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, se subirá al ring para un combate que promete ponerla a sudar bastante ante la venezolana Débora Rengifo

Es una pelea en la cual su título no estará en juego, pero posiblemente sí la opción de medirse a otra campeona en el futuro como lo es la estadounidense Seniesa Estrada, actual monarca de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Rengifo ya peleó con Estrada, por lo que el combate de este fin de semana sirve como un excelente parámetro para ver dónde está parada la reina tica para enfrentarse a la líder de la AMB en su división.

La Teja habló este lunes con Yoka, que nunca descansa.

¿Cómo ha estado luego de un semestre sin pelear (defendió el campeonato en enero)?

Han sido meses difíciles por la pandemia, el equipo se enfermó, tanto a Marco (Delgado, entrenador) como a Mario (Vega, mánager) les dio covid-19. Tuvimos que hacer un receso, pero estuvimos tranquilos. Me siento muy entusiasmada aunque no defienda mi título.

Débora Rengifo es una boxeadora ranqueada como número diez a nivel mundial y uno en Venezuela, ha peleado con Seneisa Estrada, con Anabell Ortiz dos veces, ha tenido un gran roce y mucha experiencia, no es una pelea fácil, pero me gusta ese tipo de retos porque las peleas que vienen serán aún más duras y tengo que prepararme.

¿La pelea se atrasó por la situación del covid-19 en su equipo?

Sí, estaba para antes, la tuvimos que retrasar un poquito por esta situación. Tuve unos días de descanso activo, corrimos, como siempre, por todo lado, alimentación, cuidarnos mucho, con mucho entrenamiento.

¿Cómo están los detalles de la pelea?

Es este sábado 7 de agosto a las 9 p.m, se transmite por Canal 7, además de la app de TD Más para los que vivan en el extranjero y quieran seguirla. A días de la pelea, me siento superemocionada por pelear de nuevo en el país.

A Yoka no le gustan las peleas fáciles, ¿por qué elegir una rival tan dura antes de pensar otra por unificar títulos?

Al no tener que defender el título mundial puedo agarrar una rival para lucirme y salir fácil, pero eso no me gusta si no hacerlo contra las mejores para mejorar. Además sé que las mejores quieren pelear conmigo, me buscan porque soy campeona mundial y estar en la mira mundial.

A mí tampoco me gusta engañar a la gente y que digan que soy campeona porque solo me echan paquetes. En mi peso tengo mucha competencia, mexicanas, japonesas, venezolanas, argentinas. Que la gente diga ‘tenemos una campeona de verdad que pelea con rivales de verdad’.

¿Cómo está además el panorama para defender su título?

Yo voy paso por paso, pero mi promotor siempre está un paso adelante. Nada es casualidad y queremos pelear con Seniesa Estrada, esa es la próxima, es lo que tenemos en el horizonte. Débora ya peleó con ella, por lo que se vuelve un parámetro de cómo estamos. Si queremos pelear con Seneisa tengo que pasar primero por Débora.

Estrada ahora mueve muchísimo en el boxeo femenino, es la que gana mejores bolsas (dinero), en su última pelea se ganó $200 mil (¢124 millones), para el boxeo femenino eso es muchísimo. Yo lo máximo que me he ganado son $5 mil (3,1 millones), es increíble la diferencia, es la que más mueve ahora, por eso le apuntamos a ella y para ser un peso liviano.

Seneisa es un poquito juega de viva, ella dice que nadie quiere pelear con ella porque todas le tienen miedo y está equivocada. Yo sí quiero, terminando mi próxima pelea, de una vez quiero mandarle el reto que acá está un tica para su próxima pelea.

¿La unificación de títulos es a lo que apunta entonces?

Sí, claro, sería hablar con ella para poner los dos títulos en juego. Ese es nuestro objetivo, los tuve en una ocasión con Tina Rupprecht (campeona del Consejo Mundial de Boxeo en las 105 libras), pero es algo que todavía tenemos en mente, sin duda.