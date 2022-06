Yokasta Valle volvió a ganar y su mánager cuenta la pulseada para conseguir primera gran bolsa

El esfuerzo de Yokasta Valle y su mánager, Mario Vega (primero de izquierda a derecha) ha sido titánico todos estos años. Foto: Brandon Rivas (Brandon Rivas)

Cuando se alcanza un objetivo por el que se trabajó y pulseó muchos años con las uñas y se vuelve a ver atrás todo lo que costó, las lágrimas son solo un reflejo de tanto esfuerzo, es el caso de la boxeadora costarricense Yokasta Valle y su mánager, Mario Vega

La campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) defendió con éxito este sábado su título ante la estadounidense Lorraine Villalobos, en una cartelera organizada por la promotora Golden Boy, fundada por la leyenda del boxeo Óscar De La Hoya.

Vega, mánager de Yoka, no pudo contener la emoción de lo que significa para ellos conseguir el primer gran contrato en la carrera de la púgil nacional, a pesar que hace tres años es campeona mundial.

Llevarla a los Estados Unidos a pelear en una gran velada como fue la de este sábado en California era el objetivo de hace mucho tiempo, donde Yoka se lució como las grandes con una gran pelea de diez episodios ante una rival que mostró mucha voluntad.

Yokasta Valle derrotó a la estadounidense Lorraine Villalobos con mucha claridad este sábado en California, Estados Unidos. Foto: Brandon Rivas (Brandon Rivas)

Mucho esfuerzo

La esquina de la campeona no quiso revelar el monto exacto que ganaron, pero para darse una idea nos dijo que Valle ganará más con las tres peleas que firmaron con Golden Boy (la de este sábado y dos más) que en las últimas 20 peleas sumadas que ha disputado la monarca.

“Ha sido una lucha muy grande, cuando fui con Yoka a pelear a Japón (2018) se ganó cualquier cosa y dije que no puede ser, porque nadie trabaja como ella y quise hacer yo el mismo esfuerzo, devolver lo que ella nos está dando al equipo, porque queríamos que ella llegará acá.

“Yoka es una mujer de peso mínimo, nacida en Nicaragua, que se fue a Costa Rica donde solo hay fútbol, todo lo ha tenido en contra y hoy está acá en la más grande de las plataformas, ganando un contrato como profesional, como una atleta en Estados Unidos, lo que ha logrado es increíble”, dijo el manager en declaraciones compartidas a La Teja.

Vega recordó que Yoka ha ido a defender su título mundial hasta pagando por hacerlo, a punta de tarjeta de crédito y sin dinero para comer, como cuando fueron a España en el 2019 y aún así ganó el título que la volvió campeona mundial.

“Recuerdo cuando Yoka no tenía para los pases, pero les voy a contar, nadie sabe esto, yo ni siquiera le ponía atención a ella, yo la vi y dije, ‘no, qué va, la chiquitita, no va a hacer nada’. Un día tenía que ir a la frontera con Panamá, nadie quiso ir conmigo, haría unas peleas allá y necesitaba ver el lugar, era ir y devolverse, le pregunté a ella si podía ir y me dijo que sí, ahí la conocí y hablamos muchísimo.

“Mucho tiempo después me enteré que me acompañó porque no tenía plata para devolverse a la casa, yo no sabía eso, me impactó. Ella nunca se hizo la víctima, ni me dijo que no tenía plata, cuando la ayudaba dándole ¢10 mil por semana ya ella era feliz porque solucionó su problema de los buses, sí se puede lograr, ese el mensaje”, comentó

Yokasta Valle se lució este sábado en California, Estados Unidos en su pelea ante Lorraine Villalobos a quien derrotó en diez asaltos por decisión unánime y retuvo su título de las 105 libreas de la Federación Internacional Posted by La Teja on Saturday, June 11, 2022

Ya en los Estados Unidos, el objetivo es claro, que esto no sea solo una experiencia, sino una puerta para llevar su carrera a otro nivel.

“Yo siempre le he dicho a Yoka que se puede llegar, claro, sí, pero mucha gente ha llegado como lo he hecho yo antes, no es la primera vez que estoy acá, pero lo difícil es volver, mantenerse, pero yo sé que ella puede porque lo ha demostrado”

La pelea de Yoka y Mario ha sido igual de dura abajo del ring, los golpes han venido por todo lado, han tenido que soportar con valentía para mantener vivo el sueño, porque tirar la toalla nunca fue una opción.