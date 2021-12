Yokasta Valle volvió a robarse el show previo a su tercera defensa en Costa Rica por el título mundial

Yokasta Valle se volvió a lucir en la báscula como suele hacerlo. (JOHN DURAN)

Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, derrotó a la báscula al pesar 104,5 libras y está lista para defender este sábado su cinturón contra la mexicana Elizabeth “Veneno” López.

Como es la costumbre en la monarca tica, sobre la báscula lució radiante y espectacular en un biquini naranja, con esa combinación de fiereza y belleza que la distingue y que muestra que ambas características pueden ir de la mano en el box.

Yoka noqueó sin problemas a la báscula a diferencia de su rival azteca que arrojó un peso de 105,5 libras, con lo que se excedió 5 libras de lo que se exige para poder combatir en esa categoría.

López tuvo un segundo pesaje en la tarde, en el cual dio el peso.

“Prepararme para dar el peso nunca ha sido un problema para mí, se nota en la preparación física que he tenido durante este tiempo, me siento fuerte, feliz para representar a cada uno de los ticos en esta gran pelea, que no será fácil, pero así me gustan”, detalló la campeona a Radio Columbia en la ceremonia de pesaje.

Yokasta Valle va con todo ante la mexicana Elizabeth "Veneno" López. (JOHN DURAN)

A Yoka finalmente se le cumplirá el sueño de defender el título con público tico en las gradas, dado que en el sitio del combate, el BN Arena en Hatillo, podrá contar con un máximo de 1500 personas.

“Que mi tercera pelea en este año sea con público considero es algo grandioso, aunque sea con aforo limitado, pero contar con público en el BN Arena, escucharlos gritar, que me apoyen es una satisfacción increíble y me emociona para darlo todo”

La nacional además confesó que tiene preparado un traje muy especial para usar en la velada.

“Siempre es algo nuevo, es una parte que me encanta lucir, los colores de Costa Rica también me encantan, el azul, blanco y rojo son los que voy a llevar tanto en mis guantes como en traje de pelea”, adelantó.

Estoy muy ilusionada de pelear frente a mi gente, escucharlos gritar y que me apoyen es una satisfacción increíble” — Yokasta Valle, boxeadora.

Novedades

Yokasta Valle tuvo una gran preparación al lado de su entrenador para este combate, Luis Escorche. (JOHN DURAN)

Una de las novedades para esta pelea es que Valle contará con Luis Escorche como entrenador en su esquina, a quien conoce desde hace mucho tiempo y ahora se dio la oportunidad de trabajar juntos.

Yoka recordó que hasta han sido rivales en otras ocasiones y que se acoplaron de muy buena manera. Para este combate la púgil tuvo la baja de su entrenador de años Marco Delgado, quien atraviesa un proceso judicial en su contra.

Escorche se siente puras tejas breteando con la campeona y apunta a más que una defensa exitosa.

“Acá seguimos preparándonos, ya salimos de la primera pelea que es el pesaje y estamos esperando con la fe puesta en Dios que ese título se queda aquí en Costa Rica. Me encanta la responsabilidad que tiene en el gimnasio, ese deseo que tiene de superar las metas y entrenamientos, de ir por ese extra que es lo que la ha hecho una campeona mundial sólida”, dijo Escorche.

Ya todo está listo, Valle solo espera que den las 8 p.m este sábado para cumplir con una defensa más que sin duda la catapultará a las grandes carteleras con las que tanto sueña fuera de Tiquicia.